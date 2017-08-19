Home NBA Russell Westbrook eletto MVP anche dai giocatori NBA

di Redazione 19/08/2017

Russell Westbrook MVP anche per i 'colleghi'. Dopo il premio 'tradizionale' assegnatogli da una giuria di 100 giornalisti e riguardante la stagione 2016/2017, la stella degli Oklahoma Thunder ottiene il prestigioso riconoscimento di 'miglior giocatore della Lega' anche dalla NBPA, sigla che rappresenta il sindacato giocatori dell'NBA. Un successo che era nell'aria, anche perchè la stagione disputata da Westbrook è stata al limite delle possibilità umane: basti pensare che RW ha abbattuto il precedente record di triple doppie di Oscar Robertson che resisteva da ben 55 anni, prendendosi i complimenti dello stesso ex giocatore ormai 79enne: "I record sono fatti per essere battuti", disse Robertson lo scorso 10 aprile, quando Westbrook infilò la sua 42esima tripla doppia stagionale. Oltre al fenomeno di OKC, sono stati premiati anche altri importanti profili. Su tutti, il "Re" Lebron James, che è risultato il giocatore col miglior impatto globale e per il terzo anno consecutivo quello di compagno di squadra con cui tutti sognano di giocare. Anche se quest'ultimo riconoscimento sarebbe da ascoltare il parere di Kyrie Irving... Il premio per il "ritorno dell'anno" va ovviamente a Joel Embiid, che è rientrato da un lungo infortunio contribuendo pesantemente alla costante crescita e al "Process" dei Sixers. I giocatori hanno poi votato come miglior difensore Kawhi Leonard dei San Antonio Spurs, mentre il miglior rookie è anche in questo caso Malcolm Brogdon dei Milwaukee Bucks. Infine, da segnalare il premio a Isaiah Thomas come "uomo dei momenti decisivi" e quello a coach Gregg Popovich, il più votato tra gli allenatori "per cui giocare". NEW YORK KNICKS, L'ULTIMO ARRIVATO E' XAVIER RATHAN-MAYNES Nuovo arrivo in casa New York: si tratta di Xavier Rathan-Maynes, shooting guard, classe 1994, che nella scorsa stagione ha vestito la casacca dei Florida State Seminoles, squadra di "Division 1" del torneo NCAA americano. Rathan-Maynes diventa così il quindicesimo elemento nel roster dei Knicks.