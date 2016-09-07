Vince Carter: "Ma quale ritiro, gioco altri due anni!"

Ritirarsi? Nemmeno per sogno. Anzi.Nonostante le sue 39 primavere (40 il prossimo 26 gennaio, ndr) "Vinsanity" non ha alcuna intenzione di smettere: non sarà più quel giocatore straordinario di qualche anno fa,. Anche perchè le schiacciate di Vince sanno fare ancora molto male. Per questo Vince si prepara a disputare la sua ennesima stagione in NBA. La diciannovesima, per la precisione: l'obiettivo è arrivare a 20.: nell'ultima stagione 60 partite per lui, con 6,6 punti di media e il 34,9% da fuori in 16,8 minuti. Prima di Memphis, Vince ha incantato le platee di. "Sappiamo tutti che giocherò una 19ª stagione - ha detto Carter, che ha ancora un anno di contratto con Memphis -e poi vedere cosa succederà". In un'intervista su ESPN, Carter ha confessato il motivo che lo spinge ad andare avanti: "L'amore per questo gioco, nient'altro.- ha spiegato Carter - Quando non vorrò più giocare e sentirò di non volermi più allenare, quello sarà il momento in cui lascerò questo sport. Ma per il momento lo amo ancora tanto"."Il futuro di Paul Pierce è ancora incerto". Ad affermarlo è il coach dei Los Angeles Clippers,, che non sa ancora se "The Truth" continuerà a giocare anche nella prossima stagione. "Se pensassi che Paul non sia più in grado di giocare nell'Nba glielo direi, ma non è questo il caso,- ha detto Doc Rivers - Non so quanto abbia ancora da dare e in che modo, ma per me può giocare. Ho sempre pensato che sia fin troppo facile per qualcuno andare da un giocatore e dirgli di ritirarsi:".