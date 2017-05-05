Washington non molla e riapre la serie (1-2). Golden State già sul 2-0

Per riaprire una serie che stava già prendendo la strada di Boston,. Ebbene, di fronte all'appassionato pubblico del Verizon Center (autentico fortino in questa stagione) i Wizards hanno davvero sfiorato la perfezione:, con gara 4 ancora sul proprio parquet. Tutto ancora aperto, quindi, è il merito è soprattutto di Washington:ha fatto la differenza contro le prestazioni incolori degli uomini migliori della franchigia del Massachusetts. Basti pensare che i Wizards hanno mandato sei giocatori in doppia cifra: la stella che ha brillato di più è stata quella di un super(24 punti e 8 assist) che ha letteralmente dominato il confronto con. Il 'top player' di Boston, dopo numerose performance superlative, è stato ingabbiato dall'ottima difesa dei Wizards (menzione speciale per Bradley Beal) e ha concluso con soli 13 punti. La difesa, dicevamo. Sì, perchè i padroni di casa sono stati eccezionali anche in questo: 16 palle perse dai Celtics non sono qualcosa che si vede tutti i giorni.altri numeri che testimoniano la superiorità dimostrata da Washington in gara 3. D'altronde, l'andamento della partita appariva chiaro già dall'inizio: 39-17 al termine del primo quarto, un distacco che aumenterà di un punto all'intervallo (63-40),. Nella ripresa non c'è nessuna reazione da parte dei Celtics: Washington dilaga e nell'ultimo quarto vanno fuori anche Jennings e Rozier., che vince anche gara 2 (115-104) e si porta sul 2-0 contro Utah. L'unico cruccio riguarda ancora le condizioni di coach Kerr, che non sarà in panchina neppure nelle prossime due gare a Salt Lake City.aggrappandosi ad Hayward (33 punti) ma non sono riusciti mai ad impensierire davvero i vicecampioni in carica, che possono godersi un Kevin Durant (25 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) in forma smagliante.