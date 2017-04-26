Westbrook non basta: Houston fa fuori Oklahoma (4-1). Utah e San Antonio sul 3-2

E' andata a finire come molti immaginavano all'inizio di questa stagione., che chiude la serie (105-99) con un sonoro 4-1. La differenza sta tutto in un particolare, che poi particolare non è:ha giocato di nuovo da solo, mentrepuò contare su un gran bel gruppo, forte e affiatato, dove il "Barba" è sostanzialmente la ciliegi(o)na. Il fenomeno dei Thunder ha mostrato ancora una volta tutto ciò di cui è capace: 47 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, sfiorata la quarta tripla doppia nella serie, ma il resto della squadra è lontana anni luce dal suo campione. Lo si vede appena Westbrook va in panchina per tirare un pò il fiato:Al contrario, James Harden (34 punti) può permettersi di tanto in tanto di far riposare la caviglia destra, perchè ci sono Beverley, Williams, Capela e Nene. Per farla breve, c'è un collettivo. RW lascia così i playoff nonostante la miglior stagione individuale nella storia dell'NBA. Anche in gara 5 è stato sempre lui a prendere per mano Oklahoma e a tenerla in partita:che hanno riportato in Thunder avanti di 7. Allo stesso modo non si è arreso quando tutto sembrava perduto, riportando i suoi sul 97-101 con 12 secondi da giocare. Per sapere se sarà almeno MVP dovrà aspettare il 26 giugno. La doppia sconfitta a Memphis andava riscattata:con la solita grande prestazione di Kawhi Leonard (28 punti e 6 assist). Gli Spurs vanno così sul 3-2. Di nuovo in vantaggio anche gli Utah Jazz (sempre 3-2), che grazie ad una prova autoritaria sbancano lo Staples Center 92-96., che ora in gara 6 ha la grande chance davanti al proprio pubblico di buttare fuori i deludenti Clippers e guadagnarsi i Warriors.