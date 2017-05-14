Basket in lutto, è morto lo storico coach Mario De Sisti

, storico allenatore di pallacanestro e abilissimo scopritore di talenti della palla a spicchi. Il coach estense in carriera ha allenato ben sei squadre in A1, ma si è distinto anche per altri memorabili successi come la vittoria della Coppa Korac con la Virtus Roma nella stagione 1985/86, tre promozioni in A1 (Pallacanestro Treviso 1980/81; Ginnastica Goriziana 1981/82; Reyer Venezia 1991/92) e due promozioni in A2 (Pallacanestro Treviso 1978/79; Dinamo Sassari 1988/89). Fino a poco tempo fa lo si poteva vedere ancora in palestra. De Sisti muore proprio nel giorno in cui la Spal riesce a centrare la promozione in Serie A dopo 49 anni. Ferrara si gode questo splendido trionfo, con la tristezza nel cuore per l'addio di uno dei suoi figli più cari. "Mario De Sisti ci ha lasciati. Lo avevo sentito due giorni fa e ancora mi aveva parlato di una sua idea per l'attacco come aveva fatto tante volte nel corso della nostra amicizia - ha ricordato un altro storico allenatore del basket nostrano come Valerio Bianchini -La sua creatività totalmente anticonformista aveva nutrito di straordinarie illuminazioni il mio modo di vedere il basket e il suo mancare oggi che tutto si fa in fotocopia è una perdita irrimediabile.che era riuscito a conservarsi per tutta la vita". In molti hanno voluto ricordare la figura diL'assessore allo Sport di Ferrara,, ha omaggiato lo storico allenatore estense con un post su Facebook. "L’ultima volta che ci siamo visti mi hai detto: “Grazie d’essere venuto. Siamo amici, per te, se hai bisogno, ci sono sempre”. Buon viaggio, Amico mio, buon viaggio grande coach Mario De Sisti".