Pistoia Basket 2000: annunciato il divorzio ufficiale da coach Vincenzo Esposito

di Redazione 20/05/2018

Pistoia Basket 2000 e Vincenzo Esposito ufficializzeranno a breve l'addio, dopo tre anni di grandi soddisfazioni e di successi. Dopo tre anni di grandi soddisfazioni costellate da successi e promozioni, le strade di Vincenzo Esposito e Pistoia Basket 2000 si dividono ufficialmente. Giunto a Pistoia nell’estate del 2015, Esposito si è seduto sulla panchina del club toscano per 97 volte riportando alcuni significativi record nella storia del basket cittadino. Addirittura, insieme a coach Esposito, Pistoia occupò a lungo il primo posto in solitaria (novembre 2015) e si qualificò alle Final Eight di Coppa Italia del 2016. Nei prossimi giorni, il coach e la società e il tecnico ufficializzeranno la separazione in una conferenza stampa congiunta anche se la separazione è ormai certa. A testimoniarlo un comunicato nel quale la 'The Flexx Pistoia Basket 2000' ha detto grazie al coach per l’eccellente lavoro svolto, per la grande passione, l’assoluta dedizione e la straordinaria umanità dimostrate in queste stagioni, augurandogli le più vive soddisfazioni per un prosieguo di carriera brillante e pieno di vittorie.