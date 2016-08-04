Basket in lutto, scompare a 62 anni Abdul Jeelani

Il ricovero al Franciscan-All Saints Hospital di Racine (Wisconsin) faceva già presagire quello che sarebbe stato l'epilogo.(all'anagrafe Gary Cole prima della conversione all'Islam), scomparso nella notte a 62 anni dopo una lunga malattia. Jeelani ha esordito nel basket professionistico in Italia, dove è rimasto per due stagioni prima di approdare in NBA. Nel massimo campionato professionistico statunitense,, con cui entrerà nella storia per aver segnato i primi punti nella storia della franchigia (San Antonio Spurs battuti per 103-92, 11 ottobre 1980). Dopo l'esperienza americana, Jeelani decide di far ritorno nella terra che lo ha cresciuto e si accasa alla Libertas Livorno,e disputa le successive tre stagioni in Serie A, totalizzando 129 presenze con il team livornese. Un periodo dapprima memorabile, quello livornese,; nell'ultima stagione, però, la Libertas retrocede, ma chi ha visto giocare Jeelani afferma che lo statunitense è stato uno dei migliori giocatori stranieri di tutti i tempi nel nostro campionato. Concluse la sua carriera, prima con il San Sebastian e successivamente con il Tau Vitoria. Dopo il ritiro, Jeelani torna negli Stati Uniti ma sprofonda in una serie di disavventure che lo riducono a senzatetto:. Per pagare i suoi debiti intervennero anche i tifosi della Libertas Livorno, raccogliendo 3700 euro in una colletta. Nel 2011 Jeelani era tornato in Italia: il presidente della Lazio Basket,, lo aveva ingaggiato per allenare i bambini di due centri della periferia di Roma. Ma il nuovo insorgere della malattia costringe Jeelani a tornare negli Stati Uniti. Torna in Italia nel 2012, a Livorno, dove resta per un mese, giusto il tempo di ritrovare i suoi vecchi compagni di squadra e il suo amato palazzetto, dove si affrontarono le vecchie glorie della Libertas Livorno e quelle della Pallacanestro Livorno insieme alla nazionale italiana di pallacanestro degli artisti.