Basket mercato: incognita Ragland per Avellino, Aradori lascia Reggio Emilia ?

Ecco le prime manovre di basket mercato del momento che vedono molto attiva la Sidigas Avellino che ha confermato Sacripanti.

LE ALTRE TRATTIVE IN CORSO

Ilentra nel vivo, quando manca ancora l'atto conclusivo della stagione, la finale scudetto tra. Tutte le altre squadre del massimo campionato di basket stanno già lavorando alacremente per rafforzare i propri roster. Tra queste anche lamolto attiva nell'ultima settimana, che sta sfogliando la margherita per valutare arrivi, conferme e partenze. Dopo la grande delusione dell'eliminazione in semifinale, il team irpino continuerà a puntare sulla preziosa guida tecnica die sul lavoro del manager,, il cui contratto scadrà nella prossima stagione. Una buona parte del basket mercato della Sidigas Avellino dipenderà strettamente dalla conferma o meno di. Molto probabili sembrano, al momento, le conferme diLa squadra biancoverde è alla ricerca di playmaker di riserva da scegliere in un ventaglio di nomi che comprende anchepotrebbe perdere uno dei suoi uomini simbolo:. Lui vorrebbe tentare l'esperienza in una squadra di Eurolega e attende delle offerte allettanti per fare il salto di qualità. Novità anche per quanto riguarda il basket mercato diL'exavrebbe rilasciato una intervista nella quale avrebbe paventato l'ipotesi di un ritorno nel club marchigiano. 'Credo ci siano molte possibilità – ha dichiarato Clarke - sebbene la società non mi abbia ancora contattato'. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi anche in questo senso. Intantoha dovuto dare l'addio all’assistente allenatore,che andrà a cercare fortuna altrove.