Basket mercato: incognita Ragland per Avellino, Aradori lascia Reggio Emilia ?
di Redazione
10/06/2017
Ecco le prime manovre di basket mercato del momento che vedono molto attiva la Sidigas Avellino che ha confermato Sacripanti.Il basket mercato entra nel vivo, quando manca ancora l'atto conclusivo della stagione, la finale scudetto tra Venezia e Trento. Tutte le altre squadre del massimo campionato di basket stanno già lavorando alacremente per rafforzare i propri roster. Tra queste anche la Sidigas Avellino, molto attiva nell'ultima settimana, che sta sfogliando la margherita per valutare arrivi, conferme e partenze. Dopo la grande delusione dell'eliminazione in semifinale, il team irpino continuerà a puntare sulla preziosa guida tecnica di Sacripanti e sul lavoro del manager, Alberani, il cui contratto scadrà nella prossima stagione. Una buona parte del basket mercato della Sidigas Avellino dipenderà strettamente dalla conferma o meno di Joe Ragland. Molto probabili sembrano, al momento, le conferme di Marco Cusin e di Andrea Zerini. La squadra biancoverde è alla ricerca di playmaker di riserva da scegliere in un ventaglio di nomi che comprende anche De Nicolao, Imbrò e Ruzzier.
LE ALTRE TRATTIVE IN CORSOReggio Emilia potrebbe perdere uno dei suoi uomini simbolo: Pietro Aradori. Lui vorrebbe tentare l'esperienza in una squadra di Eurolega e attende delle offerte allettanti per fare il salto di qualità. Novità anche per quanto riguarda il basket mercato di Pesaro. L'ex Rotnei Clarke avrebbe rilasciato una intervista nella quale avrebbe paventato l'ipotesi di un ritorno nel club marchigiano. 'Credo ci siano molte possibilità – ha dichiarato Clarke - sebbene la società non mi abbia ancora contattato'. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi anche in questo senso. Intanto Capo d'Orlando ha dovuto dare l'addio all’assistente allenatore, Flavio Fioretti che andrà a cercare fortuna altrove.
Articolo Precedente
La Dolomiti Energia Trento soprende in casa Venezia e vince la prima sfida scudetto
Articolo Successivo
Girandola di attaccanti, Morata rileva Ibra allo United?