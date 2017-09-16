Home Protagonisti Bogdanovic trascina la Serbia verso la finale contro la Slovenia

Bogdanovic trascina la Serbia verso la finale contro la Slovenia

di Redazione 16/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Serbia di Djordjevic è sempre più Bogdanovic dipendente, è lui che affonda la Russia nei momenti decisivi della semifinale. Bogdan Bogdanovic trascina la propria nazionale verso la finalissima contro i sorprendenti sloveni e dimostra, una volta di più, di essere il miglior giocatore di Eurobasket 2017. E' lui l'anima della Serbia che ha sconfitto per 87-79 la Russia in semifinale, conquistando la possibilità di giocarsi il titolo continentale contro i rivali sloveni. Bodganovic, ormai prossimo a sbarcare in Nba, ha dimostrato di essere il fattore in assoluto più importante per la squadra di Djordjievic, soprattutto nei momenti più caldi della partita. Una sfida al cardiopalma, quella tra le due nazionali, con i serbi capaci di prendere il largo nella prima parte del match per poi subire la clamorosa rimonta russa firmata da Shved. I russi piazzano un parziale di 11-0 nel terzo quarto, che riapre completamente i giochi, per poi portarsi sul meno due e palla in mano sul 73-75 a pochi minuti dalla conclusione. E come si suol dire, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Sulle mani di Bogdanovic passano i palloni più caldi del match e lui non si fa pregare, chiudendo la sfida con 24 punti a referto, 4 assist e 3 rimbalzi. I serbi hanno fatto leva sulle altissime percentuali nel tiro da due, mentre dall'arco hanno lasciato a desiderare con un modesto 7 su 19. Insieme a Marjanovic, Bogdanovic sarà l'uomo sul quale Djordjevic riporrà tutte le speranze di successo nella finale contro la fortissima Slovenia di Doncic, capace di mettere la museruola alle velleità della Spagna, considerata da tutti la favorita alla vigilia di Eurobasket 2017. Inutile dire che, per le prestazioni messe in mostra fin qui, sono proprio gli sloveni i favoriti numero uno per il successo finale. Ma quando Bogdanovic ha palla in mano, può sempre succedere di tutto.