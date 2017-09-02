Home Protagonisti Eurobasket 2017: la Spagna fa già paura, vincono anche cechi e croati

di Redazione 02/09/2017

Ecco i risultati della seconda giornata di Eurobasket 2017, con il larghissimo successo della Spagna che ha tramortito il Montenegro. La seconda giornata di Eurobasket 2017 ha messo in evidenza una Spagna stellare che ha tramortito un Montenegro apparso avversario troppo tenero per le bocche di fuoco iberiche. Bene anche la Croazia che ha incontrato qualche difficoltà nel superare l'Ungheria, mentre la Repubblica Ceca ha espugnato Bucarest, battendo largamente la Romania. Senza dubbio chi ha destato la migliore impressione è stata la Spagna di Scariolo che ha superato per 99-60 il Montenegro. Un match in cui gli iberici hanno visto crescere, quarto dopo quarto, il proprio vantaggio, dominando gli avversari in tutti i fondamentali, mettendo in mostra una granitica solidità sotto i tabelloni ed una precisione chirurgica al tiro. Non c'è dubbio che le Furie Rosse sono ancora la squadra da battere e sarà davvero dura strapparle il titolo europeo conquistato quattro anni fa. Hernangomez e Pau Gasol hanno fatto la voce grossa sotto le plance, mentre lusinghiero è anche il bilancio complessivo dall'arco (11/17) con Navarro capace di mettere a segno tre canestri su tre dalla lunga distanza. Bene anche la Croazia di Aco Petrovic, che ha battuto per 67-58 l'Ungheria che ha retto per lunghi tratti del match contro i più forti avversari, cedendo solo nei minuti finali. I magiari hanno chiuso avanti di un punto il primo tempo, spaventando i croati che hanno dovuto faticare le proverbiali sette camicie per portare a casa il successo. Decisamente più agevole il compito per la Repubblica Ceca al debutto ad Eurobasket 2017, che ha sconfitto per 83-63 la Romania a Cluj. Bene Hruban autore di 25 punti e 4 rimbalzi, in evidenza anche la prestazione di Satoransky autore di 20 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Il top scorer del match è stato il rumeno Mondoveanu, autore di 24 punti e 8 rimbalzi.