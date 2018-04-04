Home Protagonisti Germani Brescia, in arrivo la guardia Bryce Cotton: firma attesa a ore

di Redazione 04/04/2018

La Germani Brescia si arricchisce di una nuova pedina di qualità. si tratta della guardia Bryce Cottone proveniente dall'Nbl. La Germani Brescia sta definendo l'accordo per l'acquisto di una nuova guardia. Si tratta di Bryce Cotton, 185 cm x 75 kg, 26 anni. Cotton proviene dalla Nbl, il campionato australiano, dove ha giocato per una stagione nelle file del Perth Wildcats, conquistando tra l'altro anche il titolo di Mvp del torneo con una media di 19,7 punti a partita, 3,1 assist e 3 rimbalzi. Cotton ha anche vestito, in passato, la maglia del club turco dell'Anadolu Efes Pilsen, giocando l'Eurolega. Cotton è stato a lungo la prima scelta della Germani Brescia che adesso vuole alzare l'asticella migliorando la qualità del proprio roster per dare la caccia al titolo. Quando la trattativa per la guardia sembrava sfumata, l'attenzione del club lombardo si era spostata su Jordan Crawford. Quando sabato pomeriggio l'affare sembrava ormai ad un passo, si è riaperta la porta per la firma di Cotton che ormai sarebbe imminente. L'affare sarebbe decollato dopo uno scambio di email notturno con il manager del giocatore che ha dato il proprio placet per portare avanti l'intesa. La trattativa è proseguita giorno e notte nelle ultime 48 ore e adesso sembra davvero essere arrivata in dirittura d'arrivo. Il giocatore americano dovrebbe già arrivare a Brescia in questa settimana per mettere nero su bianco.