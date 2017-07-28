Home Protagonisti La nazionale di basket saluta Folgaria e si prepara alla Trentino Basket Cup

di Redazione 28/07/2017

La nazionale di basket lascia il ritiro di Folgaria per trasferirsi a Trento dove affronterà la Bielorussia nella giornata di sabato. La nazionale di basket allenata da Ettore Messina, sta per iniziare la prima sessione di test amichevoli nella Trentino Basket Cup 2017, in preparazione di Eurobasket 2017. Ieri mattina si chiuso ufficialmente il training camp a Folgaria con un cerimoniale che ha previsto la presenza del coach azzurro accompagnato da Gallinari e Belinelli. Insieme hanno incontrato tifosi e giornalisti per presentare la Trentino Basket Cup, la due giorni di basket (dal 29 al 30 luglio) alla quale prenderanno parte anche le nazionali di Bielorussia, Ucraina e Olanda. 'Ho trovato sempre una bellissima accoglienza qui – ha dichiarato il coach dell'Italbasket – la prima volta che sono venuto fu nell'89. Folgaria è una località ideale per i ragazzi, qua ho ritrovato lo stesso spirito dell'anno scorso. Abbiamo sofferto tutti per come è andato il preolimpico, adesso dovremo lavorare con umiltà. C'è già una gran voglia di scendere in campo, sono curioso di disputare la Trentino Cup'. Belinelli si è detto concentratissimo sull'obiettivo europeo. In Israele la nazionale azzurra è attesa alla prova del riscatto dopo l'esclusione dalle Olimpiadi: 'La nostra è una strada lunga – ha dichiarato la guardia di Atlanta - e partite come queste ci aiutano a trovare quel feeling che più avanti potrà fare la differenza'. Gallinari ha stigmatizzato il grande affetto dimostrato dai tifosi a Folgaria. 'Il torneo di Trento – ha dichiarato il 'Gallo' – è solo il primo appuntamento di un fitto calendario pieno di amichevoli per preparare al meglio gli europei. Disputare tante partite ci aiuterà a trovare la giusta chimica di gruppo'. Già oggi, la nazionale di basket si trasferirà a Trento per preparare la prima sfida della Trentino Basket Cup. Sabato 29 luglio, il primo appuntamento contro la Bielorussia (ore 20,45).