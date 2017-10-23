Home Protagonisti Olimpia Milano attesa da un tour de force in Eurolega, Pianigiani: 'Settimana difficilissima'

Olimpia Milano attesa da un tour de force in Eurolega, Pianigiani: 'Settimana difficilissima'

di Redazione 23/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Olimpia Milano dovrà affrontare tre top club in Eurolega e la classifica ancora piange, ecco le parole di Pianigiani. L'Olimpia Milano di Pianigiani non perde un colpo in campionato, mentre in Eurolega ha rimediato due sconfitte in altrettante gare e adesso sarà attesa dal Real Madrid. Al termine della sfida contro Brindisi, il coach delle Scarpette Rosse ha commentato cosi il successo della sua squadra: 'Volevamo tenere il passo in casa e cercare di non rischiare nulla ed è quello che abbiamo fatto. Volevamo fare dei passi in avanti col gioco di squadra e questo per noi è importante. Siamo ancora lontani e vogliamo crescere. Fontecchio ha avuto un problema muscolare mentre Bertans è rimasto a riposo precauzionale in vista dei prossimi impegni. Abbiamo concesso un po’ troppo nel primo tempo concedendo tiri facili a Lalanne, ma direi che complessivamente è stata una buona partita'. L'Olimpia Milano sarà attesa ad un vero tour de force in Eurolega, dopo Madrid, ci saranno le sfide contro Barcellona e Maccabi: 'Ho detto ai ragazzi di tenere duro che sarà una settimana difficilissima, non so come arriveremo a Sassari ma è chiaro che noi dobbiamo provare ogni partita a fare un passo avanti. Sarà difficilissimo è ovvio ma noi pensiamo prima di tutto a crescere con la voglia di lavorare insieme per trovare la giusta chimica. Poi ovvio aspetto con ansia la prima vittoria in Euroleague'. Jefferson è l'uomo che sta deludendo le attese, ma Pianigiani preferisce difenderlo: 'Magari gioca 3 minuti ma se li gioca bene poi ne gioca 5, oggi è stato cosi. Non è solo trovare i punti, deve trovare energia e la scintilla per entrare definitivamente in ritmo partita. Non gli stiamo mettendo pressione però se ci da una mano bene altrimenti dovremo cercare un’altra risorsa nel nostro roster, ma speriamo faccia il salto di qualità'.