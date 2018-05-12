Home Protagonisti Reggio Emilia, se ne va anche l'ad Della Salda, Menetti: 'Un pezzo importante di questa società'

Dopo Della Valle, anche l'ad Della Salda ha detto addio a Reggio Emilia, dopo tanti anni costellati di grandi successi. Si chiude un'epoca per la Reggio Emilia del basket, che dopo aver salutato Amedeo Della Valle, uomo simbolo dell'exploit della pallacanestro reggiana degli ultimi anni, adesso si accinge a salutare anche l'amministratore delegato, Alessandro Della Salda. A lui, il club reggiano ha dedicato un lungo comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale nel quale lo ha ringraziato per il contributo prezioso dato in questi lunghi anni costellati da grandi soddisfazioni. L’AD ha rinunciato alla propria carica all’interno del Consiglio di Amministrazione nell’ultima assemblea societaria. Con Della Salda, Reggio Emilia si è fregiata di allori importanti come la conquista dell'EuroChallenge nel 2014 e la Supercoppa Italiana nel 2015, oltre alla doppia partecipazione alle Finali Scudetto sia nel 2015 che nel 2016. Il Patron Stefano Landi, il Presidente Licia Ferrarini, il Vice Presidente Ivan Paterlini e tutti i collaboratori lo hanno ringraziato per la grande professionalità e la passione dimostrati in tutti questi anni. In sala stampa anche il coach Massimiliano Menetti ha voluto dedicare l’ultima vittoria della stagione a tutto il gruppo ma in modo particolare a Della Salda: 'Se ne va un pezzo importante di questa società – ha dichiarato un commosso Menetti –Vincere era la maniera giusta per salutarlo poiché ha contribuito in maniera decisiva alla mia crescita come uomo e professionista e penso di poterlo ringraziare anche a nome di tutti i ragazzi e della società. A questa serata aggiungiamo anche la grande uscita di Amedeo Della Valle: è stato con noi per cinque anni fantastici e molto intensi, siamo cresciuti insieme a lui ed ora è una grande soddisfazione vederlo approdare in EuroLega'.