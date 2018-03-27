Home Protagonisti Pozzecco sarà il sostituto di Boniciolli sulla panchina della Fortitudo

di Redazione 27/03/2018

Dopo l'addio di Boniciolli, la Fortitudo Bologna ha deciso di affidare la panchina a Gian Marco Pozzecco, ex giocatore della Effe. Dopo lo shock per lo stop di Boniciolli, la Fortitudo Bologna si è già mossa sul mercato per trovare il nuovo coach. Sarà Gianmarco Pozzecco a guidare la squadra felsinea e sarà già disponibile per il prossimo impegno in campionato contro Montegranaro al PalaDozza. Pozzecco ha firmato un contratto di soli due anni come ha avuto modo di riferire La Repubblica. Manca ormai solo l'ufficialità ma siamo ormai ai dettagli. Pozzecco ha battuto sul traguardo l'altro candidato autorevole per sostituire Boniciolli. Si tratta di Jasmin Repesa che era stato in precedenza contattato dai vertici della Fortitudo Bologna, che poi hanno virato sul Poz. Pozzecco dunque prenderà il posto di Boniciolli che proprio ieri aveva organizzato una conferenza stampa per ribadire che avrebbe lasciato la panchina di Bologna per curarsi. In un primo momento la squadra era stata affidata all'assistente del coach, Stefano Comuzzo. La Fortitudo è la terza squadra di cui Pozzecco è stato contemporaneamente giocatore e allenatore.