Verso la finale scudetto Reyer Venezia-Trento, Bramos: 'Servirà il nostro entusiasmo'

Le parole di Michael Bramos alla vigilia della sfida scudetto tra la Reyer Venezia e la sorprendente Dolomiti Energia Trento.

Sabato 10 giugno, lasi contenderanno il titolo in gara 1 della serie scudetto. Un match inedito a questi livelli per il basket italiano. Per la squadra di coachsi tratta della prima, storica finale scudetto mentre per la Reyer Venezia si tratta della prima finale del dopoguerra (vinse due scudetti nel '42 e nel '43).Ha parlato di questa sfida,, uno dei protagonisti più attesi di questa finale scudetto, autore di una stagione da incorniciare: 'Siamo felici – ha dichiarato l'ala veneziana - di aver vinto una serie difficile contro una grande squadra come Avellino che non ha mai mollato. Ora arriva la parte più dura, le finali, e siamo già concentrati solo su questo. Trento ha giocatori molto fisici e grandi atleti. Hanno un’ottima difesa che permette loro di correre in transizione. Sarà una serie difficile, sarà necessario mettere in campo tutto il nostro entusiasmo e la nostra voglia per riuscire a vincere'. Secondo Bramos l'esperienza potrebbe davvero essere una componente fondamentale che potrebbe fare la differenza: 'Abbiamo giocatori esperti e questo ci aiuterà: è bello essere in finale ma ora vogliamo completare l’opera. Abbiamo una grande opportunità: dovremo dare tutto, non solo in termini di energia ma anche di concentrazione ed applicazione tecnico/tattica. Sarà importante anche l’energia che il nostro pubblico ci trasmetterà'. La Reyer Venezia, in una stagione davvero entusiasmante, ha disputato anche le final four dia Tenerife, venendo eliminata in semifinale dalla squadra locale.