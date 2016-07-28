Delirio Juve per Gonzalo Higuain
di Redazione
28/07/2016
È il giorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il forte attaccante argentino, reduce da una stagione monstre al Napoli, si è accasato presso la Vecchia Signora, per la cifra record di 90 milioni di euro: è già storia, in quanto si tratta del trasferimento più oneroso di tutti i tempi nel campionato italiano. I tifosi bianconeri, alla notizia, sono letteralmente impazziti. Tanto che ancora adesso c’è chi fatica a crederci. La Juventus, fin qui protagonista di un mercato di grandissimo spessore, sta cercando di innalzare il proprio spessore tecnico nella speranza di giocarsela per la prossima edizione della Champions League. E, con Higuain finalmente sbarcato a Torino, la folla è letteralmente impazzita: diversi tifosi si sono dapprima asserragliati all’aeroporto di Caselle, ricoprendolo di cori e ovazioni. “Siam venuti fin qui, siam venuti fin qui, per vedere giocare Higuain!” è fra i più replicati, mentre non manca anche un più classico “chi non salta è napoletano”, chiaro riferimento irrisorio alla ex squadra del fuoriclasse argentino. Stessa folla poi al J Medical, dove Higuain ha sostenuto le visite mediche “ufficiali” (ricordiamo che le aveva già sostenute a Madrid in gran segreto), e infine a Galileo Ferraris, dove risiede la sede storica del club bianconero. Dal balcone, l’attaccante, visibilmente contento, ha sventolato, sopra decine di tifosi festanti, la maglietta bianconera con il proprio nome e il numero 9, lasciato libero dalla partenza di Alvaro Morata. “Sono felice. Speriamo in una buona annata, lavoriamo tranquillamente e vediamo di arrivare al meglio alla prima giornata”, le sue prime parole da neo giocatore della Juventus. Poi, su Dybala: “è un amico, ci siamo già conosciuti in Nazionale, sono felice di giocare al suo fianco”. Non mancano poi i riferimenti alla Champions League, su esplicita richiesta da parte del giornalista: “speriamo”, ha risposto il giocatore. Ma la festa è avvenuta anche sui social, tanto che la pagina ufficiale di Facebook della Juventus è stata letteralmente presa d’assalto da migliaia di tifosi entusiasti. Non mancano anche le parole di elogio di vari pilastri della squadra, che a modo loro hanno dato il benvenuto al nuovo compagno: su tutti, Bonucci, Dybala ed Evra, evidentemente soddisfatti dalla campagna acquisti messa in atto dalla Juventus.
