Europeo Under 18, Italia ai quarti: Slovacchia ko (44-31), prosegue il sogno delle azzurre
di Redazione
28/07/2016
E' ancora grande Italia. Le ragazze di coach Altobelli non smettono di stupire: agli ottavi di finale dell'Europeo Under 18 a Sopron (Ungheria) le atlete azzurre hanno sconfitto le pari età slovacche 44-31. Un successo che proietta la nostra Nazionale ai quarti di finale della competizione, dove se la vedranno con la Francia (che ha sconfitto la Lituania, ndr). L'Italia femminile under 18 approda quindi tra le prime otto d'Europa, ma l'impressione è che queste splendide ragazze non abbiano alcuna intenzione di fermarsi. D'altronde, l'appetito vien mangiando, e quando si riesce a sommare una grande compattezza di gruppo ad una difesa solidissima e sempre molto concentrata, ogni obiettivo può diventare alla portata. Ancora una volta, il marchio sulla gara lo imprime Elisa Pinzan, 12 punti per lei, spalleggiata da Lorela Cubaj (10 punti e 13 rimbalzi) e da Elena Castello, anche lei bravissima a rimbalzo. L'Italia è stata abile anche stavolta nel costruire il suo successo nella parte centrale della gara. Nel secondo e terzo quarto, infatti, si è registrato un punteggio complessivo di 29-9 per le azzurrine. Se c'è qualcosa da migliorare, è lo 'start': le ragazze di coach Altobelli hanno qualche difficoltà ad entrare 'in temperatura' già nelle battute iniziali del match. Al termine del primo quarto, infatti, sono le slovacche a condurre 14-8. Ma come con la Turchia, le atlete azzurre si scuotono già dalla seconda frazione: difesa eccellente e attacco finalmente incisivo (pur non riuscendo mai a colpire da fuori...) permettono all'Italia di andare al riposo lungo avanti di 3 punti, grazie al canestro finale della Pinzan (21-18). E' ancora una volta il terzo quarto a sorridere alle azzurrine: subito un parziale di 8-0 che taglia le gambe alle atlete slovacche. Il vantaggio di 11 punti (29-18) 'scioglie' definitivamente l'Italia e manda nel pallone la Slovacchia. Il massimo vantaggio lo si raggiunge grazie a Valeria Trucco, che infila il canestro del +14 (37-23) e mette praticamente la parola fine alla partita. All'Italia non resta che gestire il vantaggio: i quarti di finale sono realtà!
Articolo Precedente
NBA 2K17, il videogame con la Nazionale USA 2016 e il Dream Team 1992
Articolo Successivo
Delirio Juve per Gonzalo Higuain