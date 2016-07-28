Europeo Under 18, Italia ai quarti: Slovacchia ko (44-31), prosegue il sogno delle azzurre

E' ancora grande Italia. Le ragazze di coach Altobelli non smettono di stupire:Un successo che proietta la nostra Nazionale ai quarti di finale della competizione, dove se la vedranno con la(che ha sconfitto la Lituania, ndr). L'Italia femminile under 18 approda quindi, ma l'impressione è che queste splendide ragazze non abbiano alcuna intenzione di fermarsi. D'altronde, l'appetito vien mangiando, e quando si riesce a sommaread una difesa solidissima e sempre molto concentrata, ogni obiettivo può diventare alla portata. Ancora una volta, il marchio sulla gara lo imprime, 12 punti per lei, spalleggiata da(10 punti e 13 rimbalzi) e da, anche lei bravissima a rimbalzo. L'Italia è stata abile anche stavolta nel costruire il suo successo nella parte centrale della gara. Nel secondo e terzo quarto, infatti,. Se c'è qualcosa da migliorare, è lo 'start': le ragazze di coach Altobelli hanno qualche difficoltà ad entrare 'in temperatura' già nelle battute iniziali del match. Al termine del primo quarto, infatti,. Ma come con la Turchia, le atlete azzurre si scuotono già dalla seconda frazione: difesa eccellente e attacco finalmente incisivo (pur non riuscendo mai a colpire da fuori...) permettono all'Italia di andare al riposo lungo avanti di 3 punti,E' ancora una volta il terzo quarto a sorridere alle azzurrine: subito un parziale di 8-0 che taglia le gambe alle atlete slovacche.Il massimo vantaggio lo si raggiunge grazie a Valeria Trucco, che infila il canestro del +14 (37-23) e mette praticamente la parola fine alla partita. All'Italia non resta che gestire il vantaggio: