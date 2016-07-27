Caricamento...

L'Olimpia Milano ha completato il suo roster: parte l'assalto all'Europa

Redazione

Redazione

27/07/2016

Ecco il roster completo della nuova Olimpia Milano che dovrà difendere il titolo tricolore e dare l'assalto all'Europa

Il mercato dell'Olimpia Milano può considerarsi chiuso dopo l'ufficializzazione del colpo Hickman che ha chiuso il cerchio sul nuovo roster della squadra di coach Repesa. Un team di 13 pedine con la giunta del baby La Torre, 7 giocatori della scorsa stagione e 5 nuovi arrivi. Il tecnico bosniaco può contare su uno 'zoccolo duro' composto dalla starting line-up che nella scorsa stagione disputò l'ultima gara che regalò lo scudetto (Sanders, Kalnietis, Cinciarini e Gentile) con in più il gioiello Simon che risultò il più prolifico dall'arco. In sede di analisi non si può disconoscere il fatto che i migliori giocatori sono rimasti a dispetto delle voci che prefiguravano l'addio di Gentile. E' una squadra sempre più italiana la nuova Olimpia Milano che si presenta ai nastri di partenza nella nuova stagione. Il roster si è arricchito del talento di Abass e Pascolo e dell'astro nascente del basket italiano, Simone Fontecchio il cui bagaglio tecnico è sicuramente suscettibile di ampi margini di miglioramento. Un roster che non difetta in fatto di duttilità e completezza in ogni reparto, potendo giocare anche con due play, o con due lunghi, con Abass a fare da jolly. Non potrà che risultare proficuo il lavoro di Raduljica capace di conferire maggiore aggressività alla difesa e in grado di garantire velocità e dinamismo, quando occorre, nonostante la stazza imponente (è alto 2,13). L'Olimpia Milano si allenerà al completo solo dopo che Kalnietis, Simon e i serbi Macvan e Raduljica avranno completato l'operazione Olimpiadi mentre Dragic sarà impegnato con le qualificazioni europee. In pratica Repesa avrà tutti gli effettivi a disposizione solo a fine agosto.

Ecco il roster completo dell'Olimpia Milano, ruolo per ruolo

Andrea Cinciarini  Playmaker Mantas Kalnietis  Play-guardia Ricky Hickman  Play-guardia Kruno Simon  Guardia-ala Zoran Dragic  Guardia-ala Alessandro Gentile  Guardia-ala Awudu Abass  Ala Simone Fontecchio  Ala Andrea La Torre  Ala Rakim Sanders  Ala Davide Pascolo  Ala forte Milan Macvan  Ala forte Jamel McLean  Ala-centro Miroslav Raduljica  Centro
