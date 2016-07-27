Home Protagonisti L'Olimpia Milano ha completato il suo roster: parte l'assalto all'Europa

di Redazione 27/07/2016

Ecco il roster completo della nuova Olimpia Milano che dovrà difendere il titolo tricolore e dare l'assalto all'Europa Il mercato dell'Olimpia Milano può considerarsi chiuso dopo l'ufficializzazione del colpo Hickman che ha chiuso il cerchio sul nuovo roster della squadra di coach Repesa. Un team di 13 pedine con la giunta del baby La Torre, 7 giocatori della scorsa stagione e 5 nuovi arrivi. Il tecnico bosniaco può contare su uno 'zoccolo duro' composto dalla starting line-up che nella scorsa stagione disputò l'ultima gara che regalò lo scudetto (Sanders, Kalnietis, Cinciarini e Gentile) con in più il gioiello Simon che risultò il più prolifico dall'arco. In sede di analisi non si può disconoscere il fatto che i migliori giocatori sono rimasti a dispetto delle voci che prefiguravano l'addio di Gentile. E' una squadra sempre più italiana la nuova Olimpia Milano che si presenta ai nastri di partenza nella nuova stagione. Il roster si è arricchito del talento di Abass e Pascolo e dell'astro nascente del basket italiano, Simone Fontecchio il cui bagaglio tecnico è sicuramente suscettibile di ampi margini di miglioramento. Un roster che non difetta in fatto di duttilità e completezza in ogni reparto, potendo giocare anche con due play, o con due lunghi, con Abass a fare da jolly. Non potrà che risultare proficuo il lavoro di Raduljica capace di conferire maggiore aggressività alla difesa e in grado di garantire velocità e dinamismo, quando occorre, nonostante la stazza imponente (è alto 2,13). L'Olimpia Milano si allenerà al completo solo dopo che Kalnietis, Simon e i serbi Macvan e Raduljica avranno completato l'operazione Olimpiadi mentre Dragic sarà impegnato con le qualificazioni europee. In pratica Repesa avrà tutti gli effettivi a disposizione solo a fine agosto. Ecco il roster completo dell'Olimpia Milano, ruolo per ruolo Andrea Cinciarini Playmaker Mantas Kalnietis Play-guardia Ricky Hickman Play-guardia Kruno Simon Guardia-ala Zoran Dragic Guardia-ala Alessandro Gentile Guardia-ala Awudu Abass Ala Simone Fontecchio Ala Andrea La Torre Ala Rakim Sanders Ala Davide Pascolo Ala forte Milan Macvan Ala forte Jamel McLean Ala-centro Miroslav Raduljica Centro