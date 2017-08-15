Fiorentina, ecco Simeone Jr.: firma a breve?
di Redazione
Alla fine, in qualche modo, anche i tifosi della Fiorentina avranno un po’ di che sorridere, in questa sessione estiva di calciomercato. Il club viola, infatti, alcune settimane fa aveva attraversato un periodo estremamente negativo, in una sorta di emorragia che ha portato diversi pezzi pregiati lontani dalla squadra toscana: via dunque i vari Gonzalo Rodriguez, Borja Valero, Federico Bernardeschi, e poi ancora Tatarusanu, Ilicic, Vecino. Tutti titolarissimi o quasi, un listone che presto, con ogni probabilità, potrebbe arricchirsi anche con un altro nome illustre: quello di Nikola Kalinic. Il bomber croato, tuttavia, sarà sostituito da un erede più che degno: Simeone Jr. Giovanni Simeone, ben più noto con l’affettuoso nomignolo di Simeone Jr. (o di Cholito, in onore del padre), nella stagione passata era riuscito ad ergersi come uno fra i maggiori prospetti non soltanto del nostro campionato, ma dell’intero palcoscenico calcistico europeo. D’altronde, il giovanissimo attaccante argentino, al Genoa, è riuscito a dar vita ad una serie di prestazioni molto importanti, spesso condite anche da diverse marcature. E così, il suo passaggio alla Fiorentina è ormai praticamente definito, su una basa di circa 18 milioni di euro. Fra poche ore dovrebbero avere luogo le visite mediche, mentre la firma sul contratto potrebbe concretizzarsi già entro giovedì.
