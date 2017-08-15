Home Protagonisti Lorbek firma per la Dinamo Sassari: ha firmato un contratto per un solo mese

Lorbek firma per la Dinamo Sassari: ha firmato un contratto per un solo mese

di Redazione 15/08/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Arriva Lorbek alla Dinamo Banco di Sardegna con un contratto di un solo mese e mezzo, per apportare il solito contributo di esperienza. Con un comunicato stampa, la Dinamo Banco di Sardegna ha annunciato l'ingaggio, ma solo per un mese, dell'ala slovena Erazem Lorbek, ora atteso in Sardegna per le visite mediche di rito. Ala di 209 centimetri, classe 1984, Lorbek porterà il proprio patrimonio di esperienza maturato nei tantissimi anni di militanza in top club europei come Barcellona e Cska Mosca. Cresciuto nel vivaio dell'Olimpia Lubiana, ha giocato per una stagione in Ncaa, maturando 25 presenze, prima di vestire la maglia della Fortitudo Bologna, dove rimarrà per 4 anni in cui si formerà e maturerà come giocatore di alto spessore. Con il club felsineo raggiungerà anche la finale scudetto nel 2005 e la finale di Eurolega. Nel 2005 verrà poi scelto nel draft con la chiamata numero 46 dagli Indiana Pacers. Ha giocato anche con le maglie della Virtus Roma mentre nel 2008 ha conquistato il massimo alloro continentale, l'Eurolega, con il Cska Mosca. Poi ancora le esperienze con la maglia del Barcellona con la quale vincerà anche tre Coppe del Rey e tre scudetti, oltre all'Eurolega nella stagione 2009/10. Nel 2014 interrompe la propria attività agonistica per problemi alla schiena, tornando in campo solo nell'estate del 2016 per prendere parte alla Nba Summer League con i San Antonio Spurs. Tornerà in Italia nelle file di Cantù dove rimarrà solo per un breve periodo prima di trasferirsi a Limoges. Lornbek è anche un punto fermo della nazionale maggiore slovena.