Pepe Reina, prove di addio con il Napoli?
di Redazione
29/08/2017
Al termine di questa sessione estiva di calciomercato, ci sono ancora alcune telenovele che tengono banco. Giocatori che arrivano o che vanno, e affannose corse ai loro potenziali sostituti. Un po’ quel che sta succedendo anche a Napoli, con i tifosi in apprensione per quello che potrebbe essere l’immediato futuro del loro portiere: Pepe Reina, infatti, sembra essere davvero ad un passo dall’addio con i partenopei. Reina è stato cercato più volte in questi giorni dal Paris Saint Germain, con Emery insoddisfatto delle prestazioni di Trapp e degli altri estremi difensori in forza al club parigino. Il portiere spagnolo, pur avendo mostrato qualche segno di cedimento nelle ultime annate, vanta una grandissima esperienza a livello internazionale, e, soprattutto, è un giocatore di grande carisma. Il che, naturalmente, avrebbe delle ripercussioni pesanti nell’ambiente del Napoli: Sarri, infatti, perderebbe non soltanto uno dei suoi titolarissimi, oltre che uomini più fedeli, ma anche una vera e propria colonna dello spogliatoio azzurro. Inoltre, va detto che Reina contribuisce in maniera praticamente attiva al gioco dei partenopei, divenendo quasi una sorta di difensore aggiunto in fase di impostazione. In un altro momento non sarebbe stato un grosso problema, ma il mercato scadrà tra pochissimi giorni: e le alternative al portiere spagnolo certamente ci sono, da Mignolet a Rulli, passando poi per Rui Patricio, ma sarebbero dei sostituti trovati all’ultimo secondo, e quindi non per forza adatti alle esigenze del gioco oramai perfetto e maturo di Sarri. Una vera e propria gatta da pelare insomma, anche perché Reina, pur essendo affezionatissimo all’intero ambiente del Napoli, gradirebbe una destinazione come quella del Paris Saint Germain: al di là di un contratto molto ricco (e lo stesso De Laurentiis guadagnerebbe un assegno da circa 6 milioni, non male per un giocatore di 35 anni), la garanzia di competere realmente per la conquista della Champions League, in un club che in questo mercato ha acquisito i vari Dani Alves, Neymar e Mbappé.
