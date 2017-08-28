Home NBA Irving-Thomas, si va verso l'accordo: ai Cavs giocatore in più o scelta futura

di Redazione 28/08/2017

C'è tempo fino a giovedì 31 per confermare quello che è già stato definito "lo scambio dell'estate" tra Kyrie Irving e Isaiah Thomas. L'impressione è che alla fine tutto andrà in porto, ma se si sa che gli imprevisti in queste situazioni - specialmente quando il tempo stringe - sono sempre dietro l'angolo. Tutto questo perchè i Cavaliers hanno rimesso tutto in discussione dopo l'esito dei test medici effettuati da Isaiah Thomas. L'anca dell'ex Celtics è ancora malconcia, e ci vorrà del tempo affinchè il giocatore recuperi al meglio, al contrario di quanto sostenuto dalla stessa franchigia del Massachusetts. Ecco perchè Cleveland ha avanzato una proposta a Boston, ovvero la richiesta di una sorta di 'risarcimento': per farla breve, una pedina da aggiungere alla 'trade' o una futura scelta al Draft. In caso di prima ipotesi, secondo ESPN, ai Cavaliers andrebbe un giocatore tra Jayson Tatum e Jaylen Brown. Ma sempre secondo i media statunitensi, Boston non vorrebbe affatto privarsi dei due giovani. I Celtics hanno ancora diverse scelte future da poter mettere sul piatto: un'eventualità che potrebbe anche far gola ai Cavs, che andrebbero così a cautelarsi in caso di addio di LeBron James nel 2018. Insomma, tutto lascia pensare che alla fine Cleveland e Boston riusciranno a mettersi d'accordo. Intanto la telenovela continua, e non è detto che non ci siano nuovi colpi di scena nelle prossime ore. Nel frattempo, uno dei giocatori più attesi in NBA è pronto finalmente a fare il suo debutto. Stiamo parlando di Ben Simmons, prima scelta dei Sixers al Draft 2016 ma mai utilizzato per via di un infortunio che lo ha tenuto fuori per l'intera stagione. "Sono pronto a giocare - dice Simmons - Fisicamente mi sento molto bene. Bisogna lavorare duro, se tutti daranno il massimo potremo fare grandi cose". Il giocatore di Phila non si nasconde: "Il nostro obiettivo sono i playoff".