Al via la sedicesima giornata del campionato di Serie A

Dopo i turni europei che hanno regalato delle buone soddisfazioni alle italiane ancora in gioco, soprattutto a Juventus e Napoli, torna il campionato di Serie A. La massima divisione calcistica italiana si appresta a vivere, per questa stagione 2016-2017, il suo sedicesimo atto. La sfida di cartello, ovviamente, sarà quella rappresentata da Roma – Milan, che si contendono il secondo posto in solitaria alle spalle della Juventus. Ma procediamo con ordine. La sedicesima giornata del campionato di Serie A si apre con due anticipi del sabato, il primo dei quali, alle ore 18:00, prevedrà l’interessante sfida tra Crotone e Pescara: le due squadre, inguaiatissime e in coda alla classifica, devono assolutamente fare punti per sperare in qualcosa nella zona salvezza. Alle 20:45, invece, sarà la volta di Sampdoria e Lazio, coi biancocelesti desiderosi di dimenticare l’amara sconfitta patita nel derby. L’anticipo domenicale delle 12:30 vede il Cagliari ospitare il Napoli: i partenopei sono a caccia di punti, nella speranza di rimettersi sulla scia delle prime tre. Fra le tante sfide che andranno in scena alle ore 15:00, la più importante è senza ombra di dubbio il derby della Mole: allo Stadio Olimpico di Torino, i granata promettono guerra ad una Juventus fin qui poco brillante, ma molto cinica. L’Atalanta ospiterà l’Udinese nella speranza di tornare a macinare punti, mentre Bologna ed Empoli si sfidano per una salvezza tranquilla. Il Palermo, reduce da una interminabile serie di sconfitte, deve assolutamente fare risultato contro un Chievo piuttosto sereno della propria classifica. Il posticipo della domenica sera comincerà a partire dalle 20:45, con l’Inter che, contro il Genoa, spera di ripartire dalla buona seppur inutile vittoria contro lo Sparta Praga in Europa League. Due, infine, i posticipi del lunedì: la Fiorentina, alle ore 19:00, se la vedrà con il Sassuolo. Ma, soprattutto, Roma e Milan sono chiamate alla prova del nove: appaiate in classifica al secondo posto a pari punti, entrambe le compagini mirano alla vittoria, per la lotta al titolo della Serie A.