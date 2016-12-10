La pallacanestro compie 125 anni: l'inventore fu un professore di ginnastica

per rendere più interessanti le sue lezioni di ginnastica, non poteva certo immaginare cosa avrebbe scatenato. Quel gioco, inventato nel 1891 da un professore di educazione fisica del YMCA College di Springfield, in Massachusetts, sarebbe infatti diventato uno dei più popolari al mondo. Tanti auguri alla pallacanestro, quindi,. In un giorno d'inverno del 1891 il professor Naismith volle ravvivare le sue lezioni di ginnastica,, preventivamente appeso ad un muro. Senza quella intuizione, non avremmo mai avuto Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Larry Bird, Magic Johnson, LeBron James, Steph Curry. Da quella 'idea', si arrivò rapidamente al, che fu disputato il 21 dicembre del 1891. Il gioco aveva 13 regole scritte dal professore, che gli studenti dovettero imparare a memoria. Lo sport divenne popolare negli USA in brevissimo tempo, cominciando subito dopo a diffondersi in tutto il mondo,. La prima squadra di pallacanestro: esordirono per la prima volta a livello internazionale in occasione dei Giochi olimpici che si tennero a Saint Louis nel 1904. La diffusione della pallacanestro fu abbastanza rapida: negli anni venti erano già centinaia le squadre di basket che negli Stati Uniti giocavano a livello ufficiale., quando l'American Basketball League defini' calendari e incontri.Sarannole avversarie dell'Italia agli Europei di basket donne, in programma in Repubblica Ceca dal 16 al 25 giugno. Questo l'esito del sorteggio che si è tenuto oggi pomeriggio a Praga: le azzurre sono state inserite nel girone B ed esordiranno il 16 giugno a Hradec Kralove contro la Bielorussia,. Il capo allenatore della Nazionale Femminile,, lo ha definito un girone duro, "ma poteva andarci anche peggio, visto che partivamo dalla quarta fascia".