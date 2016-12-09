NBA, Golden State è un rullo compressore. Phila vince in trasferta dopo quasi un anno

Parte subito a razzo, ti colpisce ripetutamente, ti stordisce e ti manda quasi al tappeto. Quando ti rialzi, provi a rimetterti in partita,, hai il fiato corto e non sei lucidissimo. Mentre loro aspettano, gestiscono e portano a casa l'incontro. E' successo di nuovo, è successo a Salt Lake City, dove i Warriors sono passati 99-106 sugli Utah Jazz. Il super parziale del primo quarto permette ai gialloblu di Oaklande ribadire una volta di più, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che questa NBA una strafavorita ce l'ha. E se oltre allo stratosferico attacco, Golden State comincia a tenere le avversarie sempre sotto i 100 punti, per le altre pretendenti all'anello comincia a farsi davvero dura. Sta di fatto che la partenza Warriors è implacabile:Nel secondo quarto i Jazz riescono ad evitare l'imbarcata, ma all'intervallo si va sul +19 per GS. Nella ripresa Utah ritrova smalto e punti, e i Warriors - pur restando sempre in gestione - vanno un pò in difficoltà. Ingles colpisce a ripetizione, Gobert punge dove sa di poter far male alla difesa gialloblu., ma chiaramente lo sforzo per una così grande rimonta si paga, specialmente contro i Warriors. Kevin Durant mette 11 punti dei suoi 21 totali nell'ultimo quarto e spegne le speranze dei Jazz., che torna da Washington con la quinta sconfitta nelle ultime sei gare (85-92). La coppia DeRozan-Lowry fa due punti in meno di quella composta da LaVine e Wiggins, ma è Toronto ad esultare contro Minnesota (124-110)., che espugnano il parquet dei Pelicans dopo 23 sconfitte consecutive lontano dal Wells Fargo Center. A New Orleans non bastano i 26 punti e 11 rimbalzi di Anthony Davis.