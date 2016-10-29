Al via l’undicesima giornata di campionato di Serie A

Ormai ci siamo quasi: l’undicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, una delle più attese di questa stagione, sta per iniziare. Si tratta di un turno particolarmente importante, in quanto ci permetterà di assistere ad uno dei principali big match del torneo. Ma andiamo con ordine. L’undicesima giornata del campionato di Serie A inizierà con due anticipi. Il primo andrà in scena oggi, alle ore 18:00, e prevedrà lo scontro tra il Bologna ed una Fiorentina in gran crisi. I toscani, infatti, non riescono a risollevarsi dalle parti basse della classifica, tanto che persino contro il Crotone ultimo in classifica, nel turno precedente, sono riusciti a strappare appena un punto. Il secondo anticipo è decisamente più importante e vedrà il match di cartello della giornata: alle 20:45, allo Juventus Stadium, Juventus e Napoli lotteranno aspramente per i vertici della classifica. I bianconeri, capolisti, fin qui hanno perso tutti i big match disputati (contro Inter e Milan), e cercheranno un riscatto per consolidare ulteriormente la prima posizione. Per i partenopei, invece, è forse già l’ultima chiamata: una mancata vittoria infatti potrebbe equivalere a un addio per i sogni di gloria del titolo di Serie A. Domenica alle 12:30 la sfida tra due belle realtà di questa stagione, Atalanta e Genoa. Molte le gare delle 15:00: la Roma sarà ospite ad Empoli, nel tentativo di rosicchiare punti a Juve e Napoli. Il Crotone dovrà fare necessariamente punti con il Chievo, per risollevarsi dal pantano dell’ultima posizione. Altra sfida interessante è quella tra la ritrovata Lazio ed il Sassuolo dei miracoli, che finora ha un po’ stentato. Chiude il lotto delle gare delle 15:00 la sfida tra Milan e Pescara. Il posticipo della domenica vedrà, a partire dalle 20:45, la Sampdoria ospitare l’ Inter. L’undicesima giornata del campionato di Serie A verrà quindi chiusa dai due posticipi del lunedì: alle 19:00, sarà la volta di Udinese – Torino. Alle ore 21:00, invece, andrà in scena lo scontro salvezza tra Cagliari e Palermo.