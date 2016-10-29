Home Eurolega Eurolega: vince a fatica il Barcellona, il Fenerbache si aggiudica il derby turco

Eurolega: vince a fatica il Barcellona, il Fenerbache si aggiudica il derby turco

di Redazione 29/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Successo del Barcellona nella sfida contro il Bamberg di Trinchieri, ecco gli altri risultati della quarta giornata di Eurolega. Il Barcellona si aggiudica l'intensa sfida di Eurolega contro i tedeschi del Brose Bamberg allenati dal coach italiano Andrea Trinchieri dopo una lunga battaglia decisa nel finale. I blaugrana, che stanno pagando a caro prezzo i tanti infortunati in questa prima parte di stagione, hanno dovuto faticare più del dovuto per piegare la resistenza della coriacea formazione tedesca. Dopo un primo quarto alla pari (19-19) il Barcellona ha provato a fare il match dovendo però fare i contro con un Bamberg davvero in palla e in grado di ribattere colpo su colpo ai più quotati avversari. Anche il secondo quarto è scivolato via sui binari di un perfetto equilibrio (40-38) con gli ospiti capaci anche di portarsi sul +5 in apertura. In avvio di ripresa il Barcellona, trascinato da Claver ha tentato lo strappo decisivo portandosi sul +7. I tedeschi sospinti dall'ottima serata di Daniel Theis si rifanno sotto e rintuzzano il distacco fino al -2 con cui si chiude la terza frazione (59-57). Nell'ultimo quarto ancora Theis prova a mantenere in vita la squadra di Trinchieri ma alcune soluzioni poco convincenti in attacco e qualche palla persa di troppo hanno facilitato il compito agli spagnoli. Due tiri liberi di Vezenkov nel finale, fissano il punteggio sul +4 per il Barcellona (78-74) e regalano i due punti ai catalani, ancora apparsi l'ombra di se stessi. Successi esterni per Maccabi e Fenerbache Negli altri match di Eurolega, il Maccabi espugna il parquet dello Zalgiris Kaunas imponendosi per 87-74 e ringraziando ancora una volta il solito Goudelock, autore di 18 punti. Il Pantathinaikos fatica poco per tenere a bada i serbi della Stella Rossa, vincendo autorevolmente con un eloquente 70-59 in un match che ha avuto poca storia. Tra i greci in evidenza Calathes (16+6+5) e Gist (17 punti). Il Fenerbahce di Datome impone la propria legge anche nel derby contro il Galatasaray conquistando un prezioso successo esterno per 103-87 (Datome 13 punti e 4 rimbalzi)