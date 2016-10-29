Eurolega: vince a fatica il Barcellona, il Fenerbache si aggiudica il derby turco
di Redazione
29/10/2016
Successo del Barcellona nella sfida contro il Bamberg di Trinchieri, ecco gli altri risultati della quarta giornata di Eurolega.Il Barcellona si aggiudica l'intensa sfida di Eurolega contro i tedeschi del Brose Bamberg allenati dal coach italiano Andrea Trinchieri dopo una lunga battaglia decisa nel finale. I blaugrana, che stanno pagando a caro prezzo i tanti infortunati in questa prima parte di stagione, hanno dovuto faticare più del dovuto per piegare la resistenza della coriacea formazione tedesca. Dopo un primo quarto alla pari (19-19) il Barcellona ha provato a fare il match dovendo però fare i contro con un Bamberg davvero in palla e in grado di ribattere colpo su colpo ai più quotati avversari. Anche il secondo quarto è scivolato via sui binari di un perfetto equilibrio (40-38) con gli ospiti capaci anche di portarsi sul +5 in apertura. In avvio di ripresa il Barcellona, trascinato da Claver ha tentato lo strappo decisivo portandosi sul +7. I tedeschi sospinti dall'ottima serata di Daniel Theis si rifanno sotto e rintuzzano il distacco fino al -2 con cui si chiude la terza frazione (59-57). Nell'ultimo quarto ancora Theis prova a mantenere in vita la squadra di Trinchieri ma alcune soluzioni poco convincenti in attacco e qualche palla persa di troppo hanno facilitato il compito agli spagnoli. Due tiri liberi di Vezenkov nel finale, fissano il punteggio sul +4 per il Barcellona (78-74) e regalano i due punti ai catalani, ancora apparsi l'ombra di se stessi.
Successi esterni per Maccabi e FenerbacheNegli altri match di Eurolega, il Maccabi espugna il parquet dello Zalgiris Kaunas imponendosi per 87-74 e ringraziando ancora una volta il solito Goudelock, autore di 18 punti. Il Pantathinaikos fatica poco per tenere a bada i serbi della Stella Rossa, vincendo autorevolmente con un eloquente 70-59 in un match che ha avuto poca storia. Tra i greci in evidenza Calathes (16+6+5) e Gist (17 punti). Il Fenerbahce di Datome impone la propria legge anche nel derby contro il Galatasaray conquistando un prezioso successo esterno per 103-87 (Datome 13 punti e 4 rimbalzi)
