Al via la ventesima giornata del campionato di Serie A

Redazione

Redazione

14/01/2017

E siamo dunque giunti al ventesimo atto di questa stagione di Serie A, che inaugura ufficialmente il girone di ritorno. Le inseguitrici ripartono a caccia della Juventus, nella speranza di accorciare un distacco comunque non incolmabile. Molto complicata, invece, la situazione in fondo alla classifica, con le ultime tre fin troppo separate rispetto alla quart’ultima posizione, valida per la permanenza nel torneo. Ma procediamo con ordine. Campionato Serie A 2015-2016La ventesima giornata di Serie A si apre tra poche ore con i primi due anticipi del sabato. A cominciare è il Crotone, fanalino di coda insieme al Pescara. I pitagorici, che hanno raccolto appena 9 punti finora, sono costretti a vincere contro il Bologna, per non complicare ulteriormente un discorso salvezza che già così pare disperato. Alle 20:45, invece, ecco l’ Inter: i neroazzurri, in netta ripresa nel corso delle ultime uscite, cercheranno di vendicare la sconfitta patita dal Chievo nel corso del primo turno del campionato. Domenica, alle 12:30, l’anticipo del pranzo è servito con la sfida tra Cagliari e Genoa, due realtà molto tranquille delle rispettive situazioni di classifica. Si prosegue, poi, con le sfide delle ore 15:00. Lazio ed Atalanta, fra le migliori rivelazioni di questa Serie A, rappresentano uno dei match più affascinanti di giornata, mentre la Roma, in casa dell’Udinese, è chiamata a far punti per non perdere di vista la Juventus. Il Napoli ospita un Pescara disperato, mentre il Sassuolo, contro il Palermo, ha una grande occasione per tornare alla vittoria. L’ Empoli, infine, va in Liguria per affrontare la Sampdoria. I due posticipi della domenica sera, infine, vedono impegnate le squadre che in settimana hanno giocato in Coppa Italia. Il match di cartello è della giornata è tra Fiorentina e Juventus, coi bianconeri pronti a salutare Evra. Chiude, infine, Torino – Milan: i granata hanno così l’opportunità di vendicare la recente eliminazione patita dai rossoneri negli ottavi di finale del trofeo nazionale.

