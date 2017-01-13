Eurolega: Bamberg sconfitto a Kazan, Stella Rossa imbattibile in casa

Ecco il quadro dei quattro incontri di Eurolega disputati giovedi 12 gennaio valevoli per la diciassettesima giornata.

Si apre il sipario sulla diciassettesima giornata dicon quattro sfide che si sono giocate giovedi 12 gennaio e altre quattro sfide che si disputeranno stasera e che vedranno l'impegnata nella proibitiva sfida contro la capolistanella trasferta russa. Successo per l'che espugna il parquet delche rimane fermo a 14 punti in classifica, ben lontano dalle posizioni di vertice. La squadra dicentra la dodicesima vittoria in Eurolega, affiancando temporaneamente il Cska Mosca in vetta alla classifica del torneo. I greci si sono imposti per 67-69 non risentendo minimamente del forfait di, 18 punti, è stato il miglior marcatore tra gli ospiti, mentre il miglior marcatore tra i blaugrana ècon 15 punti. Ancora una grande prova d'orgoglio per lache sul proprio parquet si è imposta sulper 75-73 in un palazzetto gremito in ogni ordine di posto. Un canestro die una stoppata dinei secondi finale, decidono un match giocato punto a punto dalle due contendenti. I serbi volano cosi a 18 punti in classifica in piena zona playoff, mentre i turchi rimangono saldi al quinto posto . [caption id="attachment_2784" align="alignleft" width="300"]Keith Langford, guardia dell'Unics Kazan.[/caption] L'conquista ancora un successo in casa per 63-58, sconfiggendo i tedeschi delallenato dal coach italiano,. Ospiti sempre avanti nel punteggio, ma che nell'ultimo quarto cedono di schianto al ritorno prepotente dei russi sorretti dall'incitamento incessante dei propri tifosi. Male Nicolò Melli, autore solo di 4 punti, mentre è maestosa la prestazione di Langford autore di 27 punti. Successo interno dela Istanbul contro gli spagnoli delLa squadra di casa si è imposta per 98-89, sospinta anche dalla grande serata diautore di 29 punti. Bargnani gioca solo tre minuti senza incidere minimamente.