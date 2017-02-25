Al via la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A

Avrà ufficialmente inizio tra poche ore, il ventiseiesimo turno del campionato italiano di calcio di Serie A. La giornata, che ci avvicina sempre di più alla conclusione di questa stagione, sarà fortemente caratterizzata dagli anticipi del sabato, che vedranno impegnate le due italiane di Champions, vale a dire il Napoli e la Juventus. Ma procediamo con ordine, e andiamo a scoprire insieme cosa ci riserverà questo weekend calcistico. Ad aprire le danze sarà proprio il Napoli, a partire dalle ore 18:00. I partenopei ospitano la rivelazione Atalanta, in quella che indubbiamente è una delle gare più interessanti di questa giornata. Si prosegue poi con la sfida delle 20:45, in cui la Juventus capolista ospita l’ Empoli, quartultimo in classifica e bisognoso di risultati utili per una salvezza sicura. Il lunch match vedrà Palermo e Sampdoria a contendersi i 3 punti: i siciliani, seriamente a rischio retrocessione, le proveranno tutte per uscire vincenti tra le mura amiche. A partire dalle ore 15:00, poi, la Serie A si accende con molte partite. Genoa e Bologna sembrano rappresentare il match delle squadre in crisi nera, mentre Crotone e Cagliari quello tra due neopromosse. Il Milan vola nella tana della bestia nera Sassuolo, nella speranza di restare in corsa per il treno chiamato Europa League. La Lazio se la vedrà con l’ Udinese, mentre il Pescara del redivivo Zeman affronterà il Chievo Verona. Il posticipo della domenica sera rappresenta la sfida di cartello della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A: l’ Inter ospita la Roma, in una gara di alti vertici di classifica e che potrebbe essere determinante sia per la volata scudetto che per la corsa alla Champions League. Infine, lunedì sera a partire dalle ore 20:45, chiuderanno Fiorentina e Torino. I viola, fin qui protagonisti di una stagione poco entusiasmante, dovranno rispondere sul campo alla clamorosa eliminazione patita in Europa League.