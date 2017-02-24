Milano, Eurolega da dimenticare: una delusione che potrebbe avere conseguenze

Non era una partita che contava molto per la classifica,, che aveva tutte le carte in regola per portare a casa una vittoria di prestigio, resa però vana dalla rimonta del Barcellona. E così l'Olimpia è costretta a subire un'altra sconfitta, l'ennesima in questa Eurolega, 'regalando' un'altra delusione al pubblico del Forum di Assago., giocando un ottimo primo tempo che lasciava sperare in un risultato finale diverso. Invece i blaugrana non hanno perduto la calma, e nella ripresa hanno rimontato lo svantaggio, andando poi a vincere 78-83.Se ormai tutte le attenzioni dei biancorossi sono concentrate sul campionato, va anche detto che le prestazioni negative in Eurolega sono un qualcosa che peseranno nel computo complessivo a fine stagione. Basta pensare a quanto detto dal patron Armani ad inizio stagione: "L'Olimpia deve dominare in Italia, ma anche al di fuori dei confini nazionali". Parole che non lasciavano spazio ad interpretazioni:Niente di tutto questo: Milano si è persa subito per strada, incappando anche in un poco edificante filotto di sconfitte consecutive e regalando ben poche gioie ai suoi tifosi. Certo,e a calmare i mugugni. Inoltre, i campioni d'Italia in carica stanno confermando tutta la loro forza in questa stagione, dove mantengono la leadership in classifica.Basteranno i successi 'tricolori' - Venezia, Avellino, Reggio e Sassari permettendo - per garantire a coach Repesa la conferma sulla prestigiosa panchina dell'EA7? Ad oggi non è dato saperlo, ma Milano, per storia e blasone, deve giocare un ruolo di primo piano.