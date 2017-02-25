Dinamo Sassari, un rinforzo per Pasquini: da Trento arriva David Lighty
di Redazione
25/02/2017
Proseguono i movimenti di mercato nel massimo campionato italiano di basket maschile. La Dinamo Sassari prova a dimenticare la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Olimpia Milano e tenta di rinforzarsi in vista del rush finale in campionato. Da Trento arriva infatti la guardia-ala statunitense David Lighty, che nella prima parte del campionato ha vestito appunto la casacca dell'Aquila, dove ha giocato 15 partite con un impiego medio di 30.5 minuti, totalizzando una media di 13.1 punti, il 54.5% da due, 2.4 rimbalzi, 2.4 assist. La Dinamo proviene da un periodo molto positivo dopo una partenza in campionato più che balbettante: il team sardo vuole proseguire per 'attaccare' la leadership dell'EA7 e puntare alla finalissima. Per questo, il sodalizio sassarese ha voluto aggiungere un altro importante tassello al roster a disposizione di coach Federico Pasquini. "Elemento di notevole fisicità e di eccellente attitudine difensiva, nato a Cleveland il 27 maggio 1988 - si legge nel comunicato diffuso dalla società del presidente Stefano Sardara - la guardia-ala statunitense, 195 centimetri per 98 chilogrammi, approda a Sassari a rinforzo del gruppo dei giganti e sarà in maglia Dinamo a disposizione di coach Pasquini già domenica nella gara contro la Vuelle Pesaro". "Ho scelto di firmare a Sassari perché mi piace il percorso che sta facendo quest’anno e il suo progetto - afferma il nuovo giocatore biancoblu, che vestirà la maglia numero 35 - voglio dare anch’io il mio contributo ai grandi progressi della squadra e aiutarla a vincere il più possibile. Credo che per me questa sia anche una buona opportunità, per giocare la Basketball Champions League e proseguire in campionato con una squadra che si trova in una buona situazione in ottica playoff". Intanto anche altre squadre stanno mettendo a segno alcuni colpi. E' il caso della Betaland, che si è assicurata il giovane talento Andrea Donda, classe 1999. Reggio Emilia ha invece risolto consensualmente il contratto con il lungo serbo Sava Lesic.
Articolo Precedente
Wizards, non basta Beal: ko a Philadelphia. 20 punti per il Gallo nel successo di Denver
Articolo Successivo
Al via la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A