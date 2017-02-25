Dinamo Sassari, un rinforzo per Pasquini: da Trento arriva David Lighty

Proseguono i movimenti di mercato nel massimo campionato italiano di basket maschile.e tenta di rinforzarsi in vista del rush finale in campionato. Da Trento arriva infatti la guardia-ala statunitense, che nella prima parte del campionato ha vestito appunto la casacca dell'Aquila,, totalizzando una media di 13.1 punti, il 54.5% da due, 2.4 rimbalzi, 2.4 assist. La Dinamo proviene da un periodo molto positivo dopo una partenza in campionato più che balbettante: il team sardo vuole proseguirePer questo, il sodalizio sassarese ha voluto aggiungere un altro importante tassello al roster a disposizione di coach Federico Pasquini. "Elemento di notevole fisicità e di eccellente attitudine difensiva, nato a Cleveland il 27 maggio 1988 - si legge nel comunicato diffuso dalla società del presidente Stefano Sardara - la guardia-ala statunitense, 195 centimetri per 98 chilogrammi,e sarà in maglia Dinamo a disposizione di coach Pasquini già domenica nella gara contro la Vuelle Pesaro". "Ho scelto di firmare a Sassari perché mi piace il percorso che sta facendo quest’anno e il suo progetto - afferma il nuovo giocatore biancoblu, che vestirà la maglia numero 35 -Credo che per me questa sia anche una buona opportunità, per giocare la Basketball Champions League e proseguire in campionato con una squadra che si trova in una buona situazione in ottica playoff". Intanto anche altre squadre stanno mettendo a segno alcuni colpi.Reggio Emilia ha invece risolto consensualmente il contratto con il lungo serbo Sava Lesic.