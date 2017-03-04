Al via la ventisettesima giornata del campionato di Serie A

Avrà ufficialmente il via tra poche ore la ventisettesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A: si tratta di un turno a dir poco fondamentale, e che, con ogni probabilità, segnerà in maniera definitiva diverse situazioni di classifica. Gli occhi di tutti, infatti, saranno puntati sulla sfida di cartello, quella che andrà in scena allo Stadio Olimpico a partire da questo sabato, alle ore 15:00, e che vedrà opposte Roma e Napoli. La partita, infatti, sarà forse decisiva per entrambe le compagini: la Roma è chiamata ad una vittoria per mantenere vive le residue speranze di insinuare il titolo alla Juventus capolista. Viceversa, il Napoli, proveniente da un periodo che pare celare una profonda crisi, senza i tre punti direbbe con ogni probabilità addio ad ogni possibilità di raggiungere il secondo posto, e dovrebbe iniziare seriamente a proteggere la terza piazza dagli attacchi di Atalanta, Lazio e Inter. Alle ore 18:00 sarà poi la volta di Sampdoria e Pescara, con gli abruzzesi ormai quasi tagliati fuori da ogni speranza di salvezza. Alle 20:45, invece, il Milan proverà a continuare la difficile corsa all’ Europa League affrontando il Chievo Verona. Il lunch match di domenica alle 12:30 rappresenta forse una delle sfide più interessanti di questa giornata di Serie A, poiché la rivelazione Atalanta affronta la deludente Fiorentina: i bergamaschi, a coronamento di una stagione monstre, stanno addirittura accarezzando l’idea di giocarsela per un posto nella prossima Champions League. Alle ore 15:00 andranno in onda diverse sfide, la più importante delle quali è certamente quella del Friuli: l’ Udinese ospita infatti la Juventus cannibale, che a seconda del risultato di Roma – Napoli, potrebbe mettere una serie ipoteca su questo campionato di Serie A. L’ Inter vola a Cagliari per tentare di riprendersi dalla batosta subita nell’ultimo turno, mentre l’ Empoli, contro il Genoa, ha un’occasione d’oro per chiudere anzitempo la pratica salvezza. Fra le altre del fronte retrocessione, il Crotone ospita il Sassuolo, mentre il Palermo entra nella tana del Toro. Chiuderà il ventisettesimo turno del campionato di Serie A, infine, il match tra Bologna e Lazio, con i capitolini, reduci dal trionfo nel derby in Coppa Italia, in piena corsa per un piazzamento in Champions League.