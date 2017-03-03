Golden State cade anche a Chicago (87-94): seconda sconfitta consecutiva, non accadeva da 146 gare!

Diamo anzitutto un nome a quanto accaduto: epocale.Dopo lo stop imposto da Washington al Verizon Center, ecco che a giustiziare i gialloblu di Oakland ci ha pensato Chicago: 94-87 e 31esimo successo stagionale per i Bulls., costretto ai box per infortunio (ne avrà per circa 4 settimane), ma probabilmente non immaginava di averle subito, e così grosse. La prestazione dei vicecampioni in carica è stata davvero di basso livello, con un 6/30 dall'arco: a dimostrazione della scarsa vena degli uomini di Kerr c'è il 10/27 dal campo di Steph Curry e i soli 13 punti di Klay Thompson. Al contario,(22 punti e tantissimo lavoro in difesa) visibilmente entusiasta per la bella vittoria. Ma il top player dei Bulls ha potuto avvalersi di un aiuto preziosissimo: quello di Bobby Portis, capace di mettere a segno 17 punti e 13 rimbalzi. Chicago non aveva giocato un gran primo tempo, ma nella ripresa è riuscita a ribaltare le sorti del match.Solo 7 punti per Marco Belinelli e Charlotte va ko a Phoenix (120-103), nonostante i 26 punti di Kemba Walker. Pessimo ultimo periodo degli ospiti, che totalizzano solo 12 punti.. Ed è davvero difficile smentire questa tesi, visto che il top player di Oklahoma fa quasi sempre il fenomeno, ma non è sempre sufficiente per portare a casa la vittoria. Come ieri:, che però alla fine la spunta 114-109. Anche a grazie ai 33 punti di un altro grande giocatore come Damian Lillard: è lui nel finale, dalla lunetta, a regalare il successo ai padroni di casa.