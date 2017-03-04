Serie A, Gabe Olaseni lascia la Dinamo Sassari

Ora è ufficiale:La notizia ha trovato conferma: il sodalizio sardo e il giocatore sono pervenuti alla rescissione del contratto. Il lungo di nazionalità inglese non riusciva a trovare più spazio nel quintetto di partenza scelto da coach Federico Pasquini,, che ha definitivamente 'sbarrato la strada' a Olaseni. Negli ultimi due mesi, Olaseni è stato praticamente uno spettatore: per questo, entrambe le parti hanno deciso di mettere fine all'accordo. Olaseni conclude così la sua esperienza con i biancoblù sassaresi, con cui ha giocato 13 partite: un ruolino certamente non esaltante, se consideriamo le grandi aspettative di tutto il team al momento del suo ingaggio. La Dinamo, risolta la questione e salutato Olaseni, deve ora concentrarsi, con palla a due alle ore 20:30. Coach Pasquini invita i suoi a tenere alta la tensione: "La classifica di Pistoia è merito dell'ottimo ruolino in casa,- avverte coach Pasquini - arcigna, mischia le carte e nella stessa partita fa cose diverse. Noi dovremo recuperare energie fisiche e mentali e fare la partita che abbiamo in mente,e giocando la pallacanestro a noi più congeniale". Il coach conclude sottolineando che quella di stasera "sarà una gara aggressiva", e servirà "la massima concentrazione".Si sono delineate le due semifinali di Coppa Italia di serie A2.con un super Ferguson (29 punti) e se la vedrà con Treviso, che ha battuto Roma al fotofinish grazie ad un libero di Ancellotti a 9 secondi dalla sirena.: entrambe hanno vinto con estrema facilità contro Legnano e Agrigento.