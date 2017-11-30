Al via la quindicesima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
30/11/2017
È ormai quasi tutto pronto in vista della quindicesima giornata del campionato di Serie A, che, per l’occasione, comincerà eccezionalmente il venerdì. Difatti, nei primi due anticipi, saranno impegnate le tre compagini che, nella prossima settimana, dovranno affrontare l’ultimo turno della fase a gironi. E, inevitabilmente, i riflettori saranno puntati sul big match di questa Serie A, quello che andrà in scena al San Paolo, tra Napoli e Juventus. Ma procediamo con ordine. La giornata comincia domani, alle 18:30, allorché la Roma, fra le mura amiche dello Stadio Olimpico, ospiterà lo Spal. Per i giallorossi, privi dello squalificato De Rossi, si tratta di un’occasione irrinunciabile per riscattare il deludente pareggio con il Genoa. Alle 20:45, invece, la sfida di cartello di questo quindicesimo turno di Serie A, nello scontro Scudetto tra Napoli e Juventus: una partita praticamente imperdibile. Si prosegue dunque il sabato, con il terzo anticipo di giornata: alle 20:45, il Torino sfiderà l’Atalanta, in una gara dal sapore europeo. Si passa dunque al lunch match di domenica, particolarmente atteso: il Benevento, ancora a 0 punti, ospita infatti un Milan in profonda crisi, che ha appena subito l’avvicendamento in panchina tra Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso: sarà interessante capire se i campani riusciranno finalmente a interrompere l’emorragia di sconfitte, o se, dall’altra parte, la cura del Ringhio farà tornare in auge i rossoneri. Sempre domenica, ecco le varie sfide delle ore 15:00. L’ Inter, seconda in classifica, ospita il Chievo Verona, fra le maggiori rivelazioni del torneo: i clivensi, al momento settimi in classifica con Bologna e Milan, vogliono migliorare ulteriormente la propria situazione. Dall’altra parte, ecco la gara fra le grandi delusioni di questa Serie A, Fiorentina e Sassuolo: per entrambe, la possibilità di un riscatto. Il Bologna, che invece si trova in paradiso, ospita un Cagliari piuttosto traballante. Alle 20:45, altra sfida di grande fascino, quella tra Sampdoria e Lazio: due tra le maggiori sorprese del campionato, faccia a faccia. Si chiude con i due posticipi del lunedì, due scontri salvezza: alle 19:00, Crotone – Udinese. Infine, alle 21:00, ecco Verona – Genoa.
