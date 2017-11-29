Home Eurolega Eurolega, giovedì l'Olimpia Milano va a fare visita all'Efes: la presentazione del match

di Redazione 29/11/2017

L'Olimpia Milano avrà l'occasione propizia di centrare la quarta vittoria in Eurolega e tornare in corsa per i playoff. L'Olimpia Milano torna in campo giovedì sera ad Istanbul per affrontare l'Anadolu Efes in una sfida che si preannuncia fondamentale per le ambizioni playoff del sodalizio allenato da Simone Pianigiani. I turchi rappresentano un ostacolo sicuramente abbordabile per le Scarpette Rosse, non avendo disputato, al momento, un'Eurolega all'altezza (occupano il penultimo posto in classifica). Finora hanno vinto solo due match sui nove disputati con un record peggiore rispetto a quello di un'Olimpia che nelle ultime tre sfide ha sconfitto Valencia e Bamberg, andando vicinissima all'impresa contro l'Olympiacos. Si tratta di una partita che l'Olimpia Milano deve assolutamente portare a casa per sperare ancora di centrare almeno l'ottavo posto utile per l'accesso ai Playoff. L'incontro verrà trasmesso in streaming su Eurosport Player e sarà visibile solo per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento su pc, tablet e smartphone. L'Efes ha rinnovato molto il proprio roster ad inizio stagione con gli acquisti di Edo Muric e Zoran Dragic, ma ha perso Justin Doellman, tagliato dopo lo scarso rendimento. Nel proprio campionato l'Efes ha vinto sei delle otto sfide fin qui disputate. Nonostante la classifica assai deficitaria, l'Efes è primo nei rimbalzi d'attacco con 13.3 pre gara, grazie al binomio composto da Dunston e Stimac. Nei precedenti recenti a Istanbul, l'Efes è sempre riuscita a battere la squadra milanese. Nel complesso, l'Olimpia Milano ha una tradizione sfavorevole contro i turchi. Nei 22 precedenti complessivi, le Scarpette rosse si sono imposte per sei volte sulle 22 in cui ha giocato. Nel match di andata della scorsa stagione, i milanesi si sono imposti con il punteggio di 105-92 (22 punti di Randers), stabilendo il proprio record di punti in Eurolega.