Al via la ventisettesima giornata di Serie A
di Redazione
03/03/2018
È oramai quasi tutto pronto anche in vista di questa ventisettesima giornata del campionato di Serie A, in un turno a dir poco pirotecnico date le sfide che ci saranno in programma. Effettivamente, per l’occasione, avremo la fortuna di assistere a ben tre big match, nei quali si affronteranno le prime sei squadre della classifica. Un evento a dir poco straordinario, tra derby di Milano, l’annosa rivalità tra Napoli e Roma, e la partita tra Lazio e Juventus. Ma procediamo con ordine, e vediamo che cosa succederà. Nel primo anticipo del sabato, alle ore 15:00, sfida salvezza tra Spal e Bologna: gli emiliani, in verità, sembrano oramai essersi allontanati dalla zona retrocessione. Alle 18:00, ecco subito una delle gare più affascinanti di questo ventisettesimo turno di Serie A: allo Stadio Olimpico, la Lazio ospita la Juventus. I bianconeri, che contro i biancocelesti hanno un conto in sospeso (usciti sconfitti sia dalla Supercoppa Italiana che dalla gara di andata allo Stadium), cercano una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni in termini Scudetto. Sempre sabato, alle 20:45, ecco un’altra partita straordinariamente attesa: al San Paolo, il super Napoli di Maurizio Sarri affronta una Roma in crisi profonda. Una gara dall’esito apparentemente scontato, ma i giallorossi faranno di tutto per non perdere il treno che porta alla Champions League. Domenica, alle 12:30, lunch match tra Genoa e Cagliari, nel più classico degli scontri salvezza. Sempre in relazione alla volata salvezza, alle ore 15:00, ecco Benevento – Verona e Chievo – Sassuolo. Il Torino, che sembra aver oramai perduto ogni ambizione europea, ospita un Crotone in grande difficoltà. Di ben altro tenore il match tra Udinese e Fiorentina, che non sembrano aver più molto da dire in questa Serie A, con una salvezza agevole oramai raggiunta. Sfida affascinante, poi, tra Atalanta e Sampdoria: i liguri non vogliono perdere la corsa per l’Europa League, mentre i bergamaschi sembrano praticamente all’ultima spiaggia. Infine, domenica sera, alle 20:45, ecco la partita più attesa di questa ventisettesima giornata di Serie A: il derby di San Siro tra Milan e Inter. Posta in palio altissima: la possibilità di staccare un pass per la prossima edizione della Champions League.
