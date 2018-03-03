Caricamento...

Banchi verso la panchina del Bamberg: Trinchieri favorito per la panchina croata

Redazione Avatar

di Redazione

03/03/2018

Banchi verso la panchina del Bamberg: Trinchieri favorito per la panchina croata

Ecco l'indiscrezione di mercato che riguarda coach Luca Banchi, che potrebbe approdare presto sulla panchina del Bamberg.

Luca Banchi, dopo le polemiche dimissioni da coach di Torino, potrebbe subito ritrovare una panchina prestigiosa sulla quale sedersi. Dopo aver pescato in Italia il proprio coach, la squadra tedesca del Brose Bamberg potrebbe affidare proprio al tecnico italiano la propria panchina. L'addio di Andrea Trinchieri alla panchina del Brose Bamberg spianerebbe la strada all'ex tecnico dell'Olimpia Milano che cosi ritroverebbe l'Eurolega dopo diversi anni. Lo stesso Trinchieri, esonerato dal Bamberg, potrebbe invece diventare il prossimo coach della Croazia, dopo i risultati deludenti delle qualificazioni ai mondiali di Pechino 2019. La Federazione Croata in queste ore ha silurato coach Ivica Skelin e si è messa alla ricerca di un nuovo Commissario Tecnico. La Croazia rischia seriamente di essere esclusa dai Mondiali e questo potrebbe davvero diventare un dramma nazionale. Secondo una indiscrezione di basketballsphere.com, un noto sito croato, i candidati per la panchina croata sarebbero Velimir Perasovic, Drazen Anzulovic e Andrea Trinchieri. Il tecnico italiano sarebbe sponsorizzato da Dino Radja, importante esponente della HKS e questo lo renderebbe favorito numero uno rispetto alla concorrenza. Si dovrà trovare l'accordo economico.
Redazione

