Bacia la moglie dopo la vittoria: è la foto simbolo delle Paralimpiadi

La foto 'rubata' a margine della sfida di basket in carrozzina tra Canada e Cina, e probabilmente tra le più significative e commoventi dell'intera storia delle Paralimpiadi. Venerdì scorso, dopo il successo delle atlete canadesi sulle avversarie cinesi (63-52) nella finale per il quinto e sesto posto, la giocatrice della formazione nordamericana(in carrozzina dall'età di 14 anni a causa di un gravissimo incidente stradale) è stata immediatamente raggiunta dal marito,, anche lui membro del team canadese di basket maschile in carrozzina. Una volta raggiunta la sua compagna,, celebrando così la vittoria con un gesto molto romantico, immortalato da tutto il mondo. Adam convive con le protesi da sempre,, e gioca a basket dall'età di 9 anni. Le giocatrici canadesi si sono dette molto soddisfatte del piazzamento finale (quinto posto). "Ci sentiamo veramente bene,- ha detto una delle giocatrici più esperte,- Nonostante le difficoltà e alcune perdite difficili, siamo riuscite a fare gruppo ed essere come una famiglia". Nel torneo femminile, che in finale sono riusciti a prevalere sulla Germania per 62-45. Il primo quarto si è mantenuto sull'equilibrio, con le giocatrici a stelle e strisce avanti di soli 2 punti (14-12); ma nel secondo quarto la differenza tra i due team si è fatta più evidente,Medaglia di bronzo all'Olanda, che ha dominato la finale per il terzo e quarto posto: nulla da fare per le atlete della Gran Bretagna, nettamente sconfitte 76-34. Il Canada, come detto, si è assicurato il quinto posto battendo la Cina,, che ha superato la Francia (57-39).