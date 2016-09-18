Iman Shumpert e Tayana Taylor, scene di sesso nel nuovo video di Kanye West
18/09/2016
Sta suscitando molto scalpore negli Stati Uniti il nuovo singolo del rapper, cantautore e produttore discografico Kanye West. Il video della canzone, dal titolo "Fade", vede come protagonisti l'ala dei Cleveland Cavaliers Iman Shumpert e la sua bellissima compagna Teyana Taylor, modella e cantante r'n'b. Nel video in questione, la coppia sostanzialmente reinterpreta le scene ad alto contenuto erotico presenti nel film "Flashdance", lasciandosi andare a vere e proprie situazioni di sesso più o meno esplicito. Una trasgressione 'virale' che ha scatenato reazioni contrastanti nell'opinione pubblica, ed in particolare nella National Basketball Association (NBA). Non a tutti gli esponenti del massimo campionato professionistico statunitense è piaciuta la partecipazione di Shumpert al nuovo video di Kanye West: da molte fonti vicine alla Lega emerge un certo malcontento per la mancanza di sobrietà dell'atleta dei Cleveland Cavaliers. Che però ha deciso di farsi scivolare addosso ogni polemica: parlando del ruolo che li ha visti protagonisti nel video di West, "Fade", Shumpert ha sottolineato la sua estrema soddisfazione per aver realizzato questa esperienza con la sua compagna. "E' bellissima in questo momento", ha detto l'ala dei Cavs in riferimento alla sua partner, tra le star più note attualmente negli USA. NBA, DARIUS MILES DICHIARA BANCAROTTA Grossi guai finanziari per la terza scelta al Draft 2000, Darius Miles. L'ex Cavaliers, Blazers e Grizzlies ha infatti dichiarato bancarotta circa tre mesi fa: a fronte di un capitale di circa 460 milioni di dollari, farebbe da contraltare un debito superiore al milione e mezzo. Negli ultimi anni Miles ha dovuto far fronte a molte vicissitudini: nel 2009 venne accusato di possesso di sostanze stupefacenti dopo un controllo stradale nell’Illinois. Due anni dopo, nel 2011, venne arrestato presso l’aeroporto di Saint Louis per aver tentato di portare con sé un’arma da fuoco carica. Miles ha tentato anche la carriera cinematografica recitando nel film "Perfect Score".
