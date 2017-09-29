Home Eurolega Champions League, cuore Orlandina: perde in Russia (69-70) ma lunedì può ribaltare

Champions League, cuore Orlandina: perde in Russia (69-70) ma lunedì può ribaltare

di Redazione 29/09/2017

Tutto ancora apertissimo. L'Orlandina esce sconfitta nella gara di andata del preliminare di Champions League, ma i presupposti per ribaltare tutto al ritorno ci sono eccome. Il team allenato da coach Di Carlo ha perso di un solo punto (70-69) in casa dei russi del Saratov: un punteggio che lascia ancora aperto il discorso qualificazione. Ottima la rimonta di Capo d'Orlando, che nel corso della gara era finita sotto di 16 punti: alla fine l'hanno spuntata comunque gli atleti di Andrea Mazzon, ma con un margine risicatissimo. Lunedì la gara di ritorno: se l'Orlandina prevarrà di almeno due punti, conquisterà una storica ammissione ai gironi della competizione europea. Servirà soprattutto partire meglio di oggi: il primo tempo, infatti, Capo d'Orlando è andata in grande difficoltà, forse anche a causa dell'emozione per il debutto europeo. Il Saratov, trascinato dall'ex Celtics Coty Clarke (17 punti), ha fatto male più volte alla retroguardia siciliana, e le manovre offensive del team di Di Carlo erano decisamente da rivedere. Ad un primo tempo che si è chiuso sul 42-29 per i russi ha fatto da contraltare l'ottima ripresa dell'Orlandina, che ha messo in campo tutta la sua qualità unitamente ad un grande carattere. Alla fine dell'ultimo quarto i siciliani avevano anche messo a segno l'incredibile sorpasso (+1), prima che il solito Clarke spostasse nuovamente gli equilibri dal lato russo. La bomba da fuori di Ikovlev vale il 69 pari, ma dalla lunetta Frazier mette dentro uno dei due tiri liberi accordati per fallo di Delas. Finisce 70-69 per il Saratov, ma l'Orlandina può e deve crederci.