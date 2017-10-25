Home Eurolega Champions League: Reyer Venezia sbanca il parquet del Rosa Radom

25/10/2017

Vittoria per la Reyer Venezia che affonda in trasferta il Rosa Radom con una splendida rimonta dopo un avvio incerto. Prosegue la striscia di successi della Reyer Venezia in Italia e in Europa. La squadra di De Raffaele ha sbancato anche il parquet del Rosa Radom, conquistando il secondo successi in Champions League. Dopo un avvio disastroso (22-6 per i padroni di casa), i lagunari si scuotono e tornano prepotentemente in partita facendo la voce grossa sotto le plance. Nel secondo parziale, la squadra di De Raffaele è stata in grado di risalire la china, piazzando un micidiale 13-0 griffato da Orelik e Jenkins, ma poi è costretta a subire un nuovo break da parte dei padroni di casa che volano sul 37-25. La maggior qualità della panchina veneziana alla lunga fa la differenza e i lagunari piazzano un nuovo break (12-2), riportandosi sotto nel punteggio a 3’26” mantenendo il punteggio in equilibrio a metà gara (39-37). E' Peric (16 punti) a firmare il canestro del primo aggancio (41-41), l’Umana adesso difende con maggiore ordine e ancora Peric mette la freccia, passando avanti per 45-46. La Reyer allunga sul 45-49) con Johnson e Orelik per poi chiudere sul 51-54 alla terza sirena. Un Jenkins davvero ispirato porta i lagunari sul 53-59 ma i polacchi fanno leva sulla coppia Harrow-Puntar per tornare sotto sul 58-59). Il finale è tutto di marca Reyer Venezia che decide di chiudere il match piazzando il canestro del +8 (60-68) a 4’59” dalla fine. Watt (10 punti, 5 rimbalzi) è imprendibile per Auda, infila due 2+1 (60-71) e per i polacchi è notte fonda. La Reyer gestisce il vantaggio senza affanni, chiudendo sul 71-81 la terza fatica europea. Rosa Radom: Harrow 18, Auda 17, Punter 16, Sokolowski 11 Venezia: Peric 16, Bramos 13, Jenkins 11, Orelik 11, Watt 10, Johnson 10