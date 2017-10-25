Champions League: Reyer Venezia sbanca il parquet del Rosa Radom
di Redazione
25/10/2017
Vittoria per la Reyer Venezia che affonda in trasferta il Rosa Radom con una splendida rimonta dopo un avvio incerto.Prosegue la striscia di successi della Reyer Venezia in Italia e in Europa. La squadra di De Raffaele ha sbancato anche il parquet del Rosa Radom, conquistando il secondo successi in Champions League. Dopo un avvio disastroso (22-6 per i padroni di casa), i lagunari si scuotono e tornano prepotentemente in partita facendo la voce grossa sotto le plance. Nel secondo parziale, la squadra di De Raffaele è stata in grado di risalire la china, piazzando un micidiale 13-0 griffato da Orelik e Jenkins, ma poi è costretta a subire un nuovo break da parte dei padroni di casa che volano sul 37-25. La maggior qualità della panchina veneziana alla lunga fa la differenza e i lagunari piazzano un nuovo break (12-2), riportandosi sotto nel punteggio a 3’26” mantenendo il punteggio in equilibrio a metà gara (39-37). E' Peric (16 punti) a firmare il canestro del primo aggancio (41-41), l’Umana adesso difende con maggiore ordine e ancora Peric mette la freccia, passando avanti per 45-46. La Reyer allunga sul 45-49) con Johnson e Orelik per poi chiudere sul 51-54 alla terza sirena. Un Jenkins davvero ispirato porta i lagunari sul 53-59 ma i polacchi fanno leva sulla coppia Harrow-Puntar per tornare sotto sul 58-59). Il finale è tutto di marca Reyer Venezia che decide di chiudere il match piazzando il canestro del +8 (60-68) a 4’59” dalla fine. Watt (10 punti, 5 rimbalzi) è imprendibile per Auda, infila due 2+1 (60-71) e per i polacchi è notte fonda. La Reyer gestisce il vantaggio senza affanni, chiudendo sul 71-81 la terza fatica europea. Rosa Radom: Harrow 18, Auda 17, Punter 16, Sokolowski 11 Venezia: Peric 16, Bramos 13, Jenkins 11, Orelik 11, Watt 10, Johnson 10
