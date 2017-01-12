Champions: Sidigas Avellino sconfitta a sorpresa dal Mornar Bar al Pala Del Mauro

La Sidigas Avellino crolla in casa contro il modesto Mornar Bar, in un match con tantissimi errori al tiro e dai ritmi bassi.

SIDIGAS Avellino – KK MORNAR Bar 53-60 (13-20; 26-28; 36-45)

Una serata da dimenticare per lache dopo aver raggiunto la certezza aritmetica del passaggio del turno, crolla in casa contro il modestoper 53-60 in un match davvero brutto con tanti errori dall'una e dall'altra parte. Parte male la serata per i campani, che vanno sotto per 13-20 già nel primo quarto, con gli ospiti sospinti dall'ottima serata diche centra il gioco da tre punti che porta a 7 i punti di vantaggio per la propria squadra.Nel secondo quarto, la squadra di coachspinge sull'acceleratore e prova a rimettere in piedi le sorti della gara, piazzando un parziale di 6-0 con i canestri di. Gli avversari replicano ancora conriportandosi sul +7 sul 21-28 con Sacripanti costretto a dover chiedere per due volte il timeout per frenare l'onda d'urto degli avversari. Il secondo quarto si chiude sul 26-28 ma in apertura di ripresa il Mornar torna a macinare punti, di fronte ad una Sidigas Avellino in evidente crisi di gioco e di idee che chiudono il terzo quarto sotto di 9 punti sul 36-45. Nell'ultimo quarto, gli avversari neutralizzano il tentativo di rimonta degli avellinesi, sospinti da Thomas e Randolph. Le triple di Leunen e Ragland illudono i tifosi locali, ma il Mornar tiene botta e porta a casa il successo imponendosi per 53-60 contro ogni pronostico. Adesso Avellino dovrà raccogliere le idee approfittando della pausa in campionato per preparare al meglio la sfida contro la capolista Tenerife.: Zerini, Ragland 7, Green 3, Esposito n.e., Leunen 5, Cusin 3, Severini 2, Randolph 9, Obasohan 6, Fesenko 5, Thomas 13, Parlato n.e. Coach: Sacripanti.: Hadzibegovic n.e., Calic, Jones 2, Radunovic B. 2, Radunovic M. n.e., Bakic 8, Mijovic, Tatum 17, Pavic 14, Ellis 11, Vujosevic, Waller 6. Coach: Pavicevic.