Eurocup, il Darussafaka si impone anche nel match di ritorno e si aggiudica il trofeo

di Redazione 14/04/2018

Il Darussafaka vince l'Eurocup, imponendosi anche nel match di ritorno contro il Lokomotiv, l'anno prossimo assegnati due posti all'Italia. Il Darussafaka si è imposto anche nel match di ritorno della finale di Eurocup, conquistando il trofeo continentale, che vale anche un posto nella prossima edizione dell'Eurolega. La squadra allenata da coach David Blatt che si era imposta all'andata per 78-81 è riuscita a ripetersi anche in casa vincendo con in punteggio di 67-59. Con questo successo, David Blatt diventa il secondo allenatore a fare l’accoppiata EuroLeague-EuroCup. Il top player della sfida è stato ancora Scottie Wilbekin autore di 28 punti e premiato come Mvp della finalissima di Eurocup. Grande delusione per i russi allenati da Sasa Obradovic, che aveva eliminato in semifinale la Grissin Bon Reggio Emilia e che, fino alla finale, aveva fatto un percorso netto vincendo tutte le 20 gare della manifestazione senza mai perdere. Il match di ritorno è stato sostanzialmente in parità nei primi due tempi. I turchi sono riusciti a cogliere il break decisivo nel terzo quarto dimostrando poi di riuscire a sapere mantenere inalterate le distanze. Per la squadra turca si tratta del primo successo continentale in assoluto, diventando la dodicesima squadra in assoluta a vincere questa competizione. Intanto il board di Eurocup si è riunito per prendere alcune decisioni importanti relative alla prossima stagione. All'Italia verranno garantiti due posto assegnati in base alla classifica al termine dei playoff. DARUSSAFAKA-LOKOMOTIV KUBAN 67-59 (21-17, 39-33; 55-45)