Eurocup, Reggio Emilia sconfitta a San Pietroburgo: si decide tutto al PalaBigi

di Redazione 10/03/2018

La Grissin Bon Reggio Emilia dovrà giocarsi il tutto per tutto in Eurocup, nella sfida di mercoledì prossimo in casa. La Grissin Bon Reggio Emilia viene sconfitta per 91-77 a San Pietroburgo e adesso dovrà cercare di ottenere il pass per la semifinale di Eurocup al PalaBigi, nella terza e decisiva sfida. La gara si giocherà mercoledì prossimo, 14 marzo, con inizio alle ore 20:30 Sulla partita, la Grissin Bon. Bene la squadra di coach Menetti che ha tenuto testa ai più quotati avversari dello Zenit fino al 32′. Nell'ultima parte di gara, i canestri di Voronov e di Malcolm Griffin hanno consentito ai russi di centrare la fuga definitiva per il 91-77 che rimette tutto in discussione. Tra le file di Reggio Emilia, positiva ancora una volta la prestazione di Julian Wright, autore di 13 punti e di 8 rimbalzi complessivi. Sottotono Amedeo Della Valle, ben controllato dalla difesa russa e autore di 7 punti totali di cui 5 a cronometro fermo. Fino al 32' la Grissin Bon Reggio Emilia è riuscita a ribattere colpo su colpo ai padroni di casa fino al 64 pari poi la tripla di Simonovic e un fallo antisportivo fischiato a Llompart oltre ai canestri del solito Voronov hanno consentito ai russi di volare fino al +8 a 6’21” dal termine. Nel finale, anche Griffin colpisce a ripetizione con Reggio che non riesce a tenerlo a freno. Finisce 91-77 ma al PalaBigi, nella gara del prossimo mercoledì, potrebbe essere tutta un'altra storia. Zenit San Pietroburgo – Grissin Bon Reggio Emilia 91-77 (20-18; 35-39; 64-60) San Pietroburgo: Reynolds 4, Karasev 6, Barinov 2, Vikhrov, Voronov 22, Simonovic 11, Whittington 8, Harper, Griffin 12, Kuric 16, Valiev 6, Gordon 4. Coach: Vasily Karasev. Reggio Emilia: Mussini, Julian Wright 13, Candi 5, Della Valle 7, White 8, Reynolds 12, Markoishvili 13, Chris Wright 12, Cervi 4, Nevels, Llompart 3, De Vico. Coach: Massimiliano Menetti.