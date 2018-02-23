Home Eurolega Eurolega, il Fenerbahce passeggia sui resti dell'Olimpia Milano

di Redazione 23/02/2018

Pesante sconfitta per l'Olimpia Milano che viene tramortita ad Istanbul per 89-70, incassando la sedicesima sconfitta in Eurolega. Ancora un'altra sconfitta per l'Olimpia Milano nella 23.ma giornata di Eurolega. Il Fenerbahce si impone con un vantaggio di 19 punti (89-70) dopo avere dominato il match in lungo e in largo senza mai concedere tregua agli avversari. La solita Milano sciupona in attacco e troppo fragile sotto le plance, nella quale le assenze di Pascolo, Abass e soprattutto Theodore, costituiscono un attenuante importante ma non possono rappresentare una scusante. L'Olimpia Milano regge dignitosamente solo un tempo, grazie alla splendida serata di Micov (l'unico a salvarsi nel grigiore generale), autore di 19 punti e l'unico a dimostrare di avere le idee chiare. Nella seconda frazione, un parziale di 17-2 tramortisce le Scarpette Rosse che, da quel momento in poi, non saranno più in grado di rimettere in sesto il match. Troppo netto il divario tra le due squadre e ancora troppi i 48 punti subiti all'intervallo che dimostrano, ancora una volta, la scarsa consistenza in difesa e la pessima qualità delle rotazioni difensive a disposizione di Pianigiani. Nel grigiore generale, annaspa anche Kuzminskas, assolutamente inguardabile in difesa e bruttissima copia del gran giocatore ammirato negli anni passati. A parte Micov, l'unica cosa da salvare è l'approccio delle Scarpette Rosse che in avvio di ripresa si fanno sotto con un parziale di 11-0, per poi venire ricacciati indiestro da Sloukas e compagni. Con questa sconfitta, Milano incassa il sedicesimo ko stagionale, mentre i turchi consolidano il secondo posto. FENERBAHCE: Thompson 15, Sloukas 13, Wanamaker 11, Nunnally 11. MILANO: Micov 19, Kuzminskas 11, Jerrells 9.