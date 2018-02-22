Home LegaBasket Venerdì si gioca Italia-Olanda per le qualificazioni mondiali: le parole di Michele Vitali

di Redazione 22/02/2018

Ecco la presentazione di Italia-Olanda, valevole per la terza giornata del girone D delle qualificazioni ai mondiali di Pechino. Siamo ormai alla vigilia di Italia-Olanda, la terza sfida che gli azzurri dovranno sostenere nell'ambito delle Qualificazioni al Mondiale in Cina 2019. Il match si disputerà al PalaVerde di Villorba e sarà nevralgico per centrare da subito la qualificazione alla seconda fase. L'Italbasket di Meo Sacchetti ha già ottenuto due vittorie in altrettanti incontri. Centrando venerdì la vittoria contro gli Orange Lions e battendo a Cluj-Napoca la Romania il 26 febbraio, sarà matematica la certezza di accedere alla fase successiva. L'Olanda, allenata da coach Toon van Helfteren, ha vinto la prima sfida contro la Croazia, perdendo poi in Romania. A Treviso dovrà fare a meno del centro titolare Henk Norel, ma ritroverà Arvin Slagter, 110 presenze e 851 punti in nazionale. Nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato Michele Vitali, uno dei giocatori azzurri più in forma del momento: 'Indossare la canotta dell’Italia è il sogno di ogni bambino – ha dichiarato la Guardia di Brescia – e penso che è la canotta che sognano tutti gli atleti. Indossarla è qualcosa di speciale”. Avrà anche la soddisfazione di ritrovare in nazionale anche il fratello, Luca, che per l'occasione vestirà anche la fascia di capitano: 'È molto bello vivere questa esperienza con lui. Essere capitano della Nazionale è una grandissima soddisfazione, sono davvero contento per mio fratello'. In conferenza stampa è intervenuto anche Ariel Filloy, una delle colonne portanti della nazionale di Sacchetti. 'Con le finestre bisogna andare più veloce – ha dichiarato l'italo-argentino - non abbiamo il tempo di un raduno come quello in preparazione di un Europeo. Qui dobbiamo capire subito quello che ci chiede lo staff tecnico e farci trovare già pronti per venerdì'. FIBA World Cup 2019 Qualifiers Girone D Italia, Paesi Bassi, Croazia, Romania Prima giornata Italia – Romania 75-70 Paesi Bassi – Croazia 68-61 Seconda giornata Croazia – Italia 64-80 Romania – Paesi Bassi 75-68 Classifica Italia 2/0 Romania 1/1 Paesi Bassi 1/1 Croazia 0/2 Terza giornata – 23 febbraio 2018 Italia – Paesi Passi (Treviso, ore 20.15 diretta Sky Sport HD) Croazia – Romania (Zagabria, ore 18.00) Quarta giornata – 26 febbraio 2018 Romania – Italia (Cluj-Napoca, ore 18.00 italiane diretta Sky Sport HD) Croazia – Paesi Bassi (Zagabria, ore 20.00)