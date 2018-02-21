Home Eurolega Eurolega, giovedì si gioca Fenerbahce-Olimpia Milano: out Theodore, Abass e Pascolo

Eurolega, giovedì si gioca Fenerbahce-Olimpia Milano: out Theodore, Abass e Pascolo

di Redazione 21/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La presentazione e i precedenti della sfida di giovedi tra Fenerbahce e Olimpia Milano, valevole per la 23.ma giornata di Eurolega. Fenerbahce-Olimpia Milano è la sfida della 23.ma giornata di Eurolega che si giocherà giovedì 22 febbraio alle ore 18:45 italiane. Dopo la clamorosa debacle nelle Final Eight, la squadra di Pianigiani torna in campo per salvare l'onore nella massima competizione europea. Si troverà di fronte la corazzata che lo scorso anno vinse il titolo europeo e che attualmente occupa la seconda posizione in classifica a pari merito con l'Olympiacos con 15 successi e 7 sconfitte. Anche la squadra allenata da Obradovic è reduce dal brutto capitombolo in Coppa di Turchia dove è stata eliminata dall'Efes Anadolu. Il match potrà essere seguito in diretta su Eurosport Player. L'Olimpia Milano dovrà fare i conti con le defezioni di Jordan Theodore, Awudu Abass e Davide Pascolo. Il play americano ha riportato un trauma distorsivo della caviglia sinistra e non si conosce ancora con esattezza la data del recupero. A causa degli impegni con la Nazionale, anche Awudu Abass e Davide Pascolo non seguiranno la comitiva di Milano nella trasferta in Turchia. Le due squadre si sono incontrate 13 volte in Eurolega. Per 8 volte hanno vinto i turchi mentre sono 5 i successi per le Scarpette Rosse. Il Fenerbahce ha vinto le ultime sette sfide dirette, quattro nella stagione 2014/15, due risalenti alla passata stagione e la gara di andata di questa stagione che i turchi hanno vinto dopo un overtime. Per la squadra milanese, l'Eurolega ha ormai poco da dire. Dopo la sconfitta di Belgrado anche quel lumicino di speranza di poter rimanere agganciata al treno playoff , si spento del tutto. Adesso l'unico obiettivo sarà quello di evitare l'ultimo posto, sperando di chiudere la competizione con qualche successo di prestigio che possa risollevare il morale in vista della volata scudetto.